Вірменія повідомляє про третього вбитого солдата під час стрілянини на кордоні з Азербайджаном

Вірменія повідомляє про третього вбитого солдата під час стрілянини на кордоні з Азербайджаном

Азербайджан повідомляє також про одного вбитого.

Єреван заявив, що після перестрілки на кордоні з Азербайджаном виявили тіло третього загиблого військового.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Вірменії.

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Тіло загиблого виявили у ніч проти середи. "11 січня близько півночі в зоні інтенсивних бойових дій, що почалися після провокації Азербайджанських підрозділів на сході країни, виявлено тіло військовослужбовця ЗС Вірменії Ваана Вачагановича Бабаяна зі смертельним вогнепальним пораненням", - йдеться в заяві.

До слова, напередодні ввечері відомство інформувало про двох загиблих військових на східній ділянці кордону. Ще двоє військовослужбовців отримали поранення. Їхній стан стабільний.

До слова, про одного вбитого військогвого повідомляли і в азербайджанському Міноборони.

Як повідомлялося, 8 січня Азербайджан заявив про обстріл з території Вірменії в прикордонному Кельбаджарському районі. Втім, у Вірменії спростовували заяву Баку про обстріл позицій Азербайджану.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року між Азербайджаном та Вірменією відновилися бої на спірній території. Вдень 16 листопада міністерства оборони обох країн опублікували заяви. У них сторони звинувачували одна одну у провокаціях.

На кордоні Вірменії та Азербайджану перестали стріляти після розмови президента РФ Володимира Путіна з вірменським прем'єром Ніколом Пашиняном.

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