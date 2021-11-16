Вірменія та Азербайджан відновили бої на кордоні: у конфлікт втручається Кремль

Вірменія та Азербайджан відновили бої на кордоні: у конфлікт втручається Кремль

Сторони військового конфлікту звинувачують одна одну в провокаціях.

На тлі нового загострення між Вірменією та Азербайджаном на прикордонній території вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян звинуватив сусідню державу у прямій агресії. Тим часом міністр оборони Азербайджану Закір Гасанов провів переговори зі своїм російським колегою Сергієм Шойгу і запевнив його, що провокації вірменської сторони отримали адекватну відповідь.

ТСН.ua зібрав актуальну інформацію про поновлення збройного конфлікту на кордоні Азербайджану та Вірменії, який з новою силою спалахнув у вівторок, 16 листопада.

Перші сутички

Близько 09.00 (за київським часом) 16 листопада у Міноборони Азербайджану повідомили, що вірменські військові розпочали операцію із захоплення висот та вигідніших позицій на Кельбаджарській та Лачинській ділянках кордону. Позиції азербайджанської армії зазнали інтенсивного обстрілу з різних видів великокаліберної зброї та гранатометів.

“Сконцентрувавши додаткову живу силу, військову та спеціальну техніку на прикордонно-бойових позиціях у районах Басаргечяр та Гаракільсі, підрозділи ЗС Вірменії атакували бойові пости азербайджанської армії у Кельбаджарському та Лачинському районах”, - йдеться у повідомленні відомства.

В оборонному відомстві Вірменії відповіли, що в такий спосіб вірменські військові відреагували на спробу просування азербайджанських військ.

Згодом у Міноборони Азербайджану повідомили, що атаку противника було відбито.

Після цього ситуація в зоні конфлікту набула вигляду позиційних боїв із застосуванням артилерії, бронетехніки та вогнепальної зброї різного калібру.

Втрати обох сторін

Одразу після повідомлення про наступ вірменських підрозділів в Міноборони Азербайджану повідомили про двох поранених бійців. Відтоді про втрати серед азербайджанських військовослужбовців додаткової інформації не надходило.

Вірменська сторона конфлікту повідомила, що внаслідок нападу азербайджанських Збройних сил на вірменські позиції є загиблі та поранені, кількість яких не уточнили. Також вірменські підрозділи втратили дві бойові позиції, а 12 військовослужбовців, серед яких сім контрактників та п'ять строковиків, потрапили у полон.

Відео із полоненими опублікував Telegram-канал Azerbbaijani Armed Forces.

У Міноборони Вірменії зауважили, що під час боїв збройні сили Азерайджану також понесли втрати як у військовій техніці, так і в живій силі.

За даними міністерства оборони Азербайджану під час боїв було знищено протитанкову установку та один міномет противника.

Втручання Кремля

Після ескалації конфлікту секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян звернувся до Москви із закликом захистити суверенну територію Вірменії згідно з двостороннім договором від 1997 року.

“Рада безпеки очікує, що Росія надасть допомогу, і Вірменія відновить свою територіальну цілісність”, - додав Григорян.

Вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян звинуватив сусідню державу у прямій агресії і теж зауважив, що сподівається на допомогу у врегулюванні конфлікту від Кремля.

Невдовзі міністр оборони Азербайджану Закір Гасанов провів переговори зі своїм російським колегою Сергієм Шойгу.

“У ході телефонної розмови генерал-полковник З.Гасанов зазначив, що провокації, скоєні Вірменією на державному кордоні двох країн, були рішуче припинені”, - йдеться у повідомленні Міноборони Азербайджану.

Майже одразу після цієї телефонної розмови азербайджанський міністр провів ще одні переговори — з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром. Турецький колега запевнив його, що “Туреччина завжди поряд із Азербайджаном”.

Нагадаємо, в суботу, 13 листопада, на кордоні між Азербайджаном та Вірменією на межі з Нагірним Карабахом розпочалися обстріли. Вони тривають досі.

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