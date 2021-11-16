Вірменія та Азербайджан відновили обстріли на кордоні - Єреван просить допомоги у Росії

Вірменія та Азербайджан відновили обстріли на кордоні - Єреван просить допомоги у Росії

Війська двох країн застосовують важку зброю.

Між Азербайджаном та Вірменією відновилися бої на спірній території. Країни звинувачують одна одну у провокаціях.

Про повідомляють місцеві ЗМІ та оборонні відомства обох країн.

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Як повідомляє Міноборони Вірменії, ведуться локальні бої на східному кордоні. Військові застосовують артилерію, бронетехніку і стрілецьку зброю. Єреван звинуватив Азербайджан у вторгненні на вірменську територію. Прем’єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що азербайджанські військові зайшли на територію країни на одній зі східних ділянок кордону.

Після цього Рада безпеуи опублікувала заяву, в якій йшлося, що напередодні чотири позиції вірменських військових опинились в оточенні. Після перемовин азербайджанські військові і техніка нібито вийшли з цієї території, але так само довелося вивести своїх військових Вірменії. Як додають у відомстві, станом на 14.30 16 листопада ситуація на східному кордоні продовжує залишатися вкрай напружено.

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Натомість Міністерство оборони Азербайджану повідомило про відновлення обстрілів з боку Вірменії. За їхніми даними, вірменські військові здійснюють обстріли у напрямку Кельбаджарського району, що межує з Нагірним Карабахом. Як стверджують у Міноборони Азербайджану, збройні сили Вірменії почали обстріли з полудня 13 листопада з позицій в населеному пункті Йухари Шорджа Баскеркечярського району. Вони обстрілювали з різнокаліберної стрілецької зброї, снайперських гвинтівок та гранатометів позиції азербайджанської армії.

Згодом пресслужба оборонного відомства Азербайджану додала, що їхні військові здійснили невідкладну військову операцію, аби запобігти бойовій активності збройним силам Вірменії. Насамперед було обмежено рух противника, завдано шкоди силам і засобам ворога. Як заявляє Азербайджан, вірменських військових затримано, а також вилучено велику кількість зброї різного калібру та боєприпасів. Наразі офіційного підтвердження цій інформації Міноборони Вірменії не надало.

За інформацією ЗМІ, секретар Радбезу Вірменії Армен Григорян заявив, що Єреван просить військову допомогу у Росії. Зараз готується письмове звернення.

Як повідомляли раніше, минулого тижня Азербайджан заявив про обстріл своїх військових з боку Вірменії.

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