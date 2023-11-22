Вірменія висловила готовність "поновити участь" у переговорах із Азербайджаном, але є умови

Вірменія заявила про готовність "поновити участь" у мирних переговорах, які запропонував Азербайджан. Втім, Єреван висунув умови для цього.

Про це повідомила вірменська служба "Радіо Свобода".

Вірменське МЗС заявило: країна готова взяти участь у переговорах, якщо вони будуть базуватися на трьох основних принципах. До слова, їх прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян називав погодженими в переговорах за посередництва Заходу в 2022 і 2023 роках.

Серед умов називають "взаємне визнання та повагу територіальної цілісності один одного без двозначностей, завершення делімітації кордону на основі Алма-Атинської декларації, розблокування торгівлі, транспорту та комунікацій регіону на основі повної поваги до суверенітету, юрисдикції, взаємності та рівності між державами".

Тим часом Азербайджан відмовився взяти участь у зустрічі з Вірменією на рівні міністрів закордонних справ у Вашингтоні 20 листопада після нібито "односторонніх і упереджених" зауважень високопоставленого чиновника США, зроблених під час слухань у Конгресі щодо Нагірного Карабаху.

Помічник президента Азербайджану Хікмет Гаджиєв заявив, що Єреван "має зрозуміти, що коріння миру тут, а не у Вашингтоні, Брюсселі та Парижі".

До слова, Азербайджан 21 листопада запропонував провести переговори з Вірменією щодо укладення мирного договору.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія готова на підписання мирного договору з Азербайджаном до кінця року. З його слів, вірменська сторона готова відкрити Мегрінську залізницю. Втім, не як екстериторіальний коридор.

Тим часом в Азербайджані зробили заяву щодо кордонів. Зокрема, Азербайджан зауважує, що проєкт Зангезурського коридору втратив актуальність для Баку.

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