Вірменія вийде з ОДКБ: Пашинян зробив емоційну заяву в парламенті

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що країна вийде з Організації договору колективної безпеки (ОДКБ).

Про це пише "Новини-Вірменія".

Під час "урядової години" в парламенті опозиційний депутат запитав голову уряду, чому Вірменія, висловлюючи невдоволення ОДКБ, не виходить з організації.

У відповідь Пашинян наголосив, що Вірменія сама вирішить, коли це зробити.

"Вийдемо. Ми вирішимо коли. А що ви думаєте? Який наступний крок? Ви вважаєте, що повернемося назад? Ні, іншого шляху нема. Не турбуйтесь, не повернемося" - продовжив прем'єр.

Пашинян неодноразово критикував ОДКБ, у тому числі через "нейтральну" позицію, яку зайняла організація щодо конфлікту у Нагорному Карабаху, та відсутність підтримки з боку країн-членів організації.

Він також назвав ОДКБ "союзом-бульбашкою", члени якого разом "з Азербайджаном готували війну" проти Вірменії.

Нагадаємо, минулого місяця Вірменія відмовилась від фінансування ОДКБ. Прессекретар МЗС Вірменії Ані Бадалян заявила, що Єреван утримається від приєднання до рішення Ради колективної безпеки ОДКБ від 23 листопада 2023 року "Про бюджет ОДКБ 2024 року" та участі у передбаченій цим рішенням фінансуванні діяльності організації.

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