Вірменія вперше не приїде на засідання ОДКБ: в ISW пояснили, чому Єреван відмовився

У Кремлі висловили прикрість, що Вірменія відмовилася брати участь у засіданні ОДКБ.
Остання заява прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашиняна, який вперше відмовився брати участь у сесії Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), означає, що Єреван продовжує дистанціюватися від Росії.
Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).
Там нагадали, що 14 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив самопроголошеному президенту Білорусі Олександра Лукашенка, що не братиме участі в очолюваній Росією зустрічі Організації колективного договору безпеки (ОДКБ) у Мінську 23 листопада.
У Кремлі висловили прикрість з цього приводу, оскільки, на думку прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, "такі зустрічі, як засідання ОДКБ, є "дуже хорошим приводом для обміну думками" та узгодження ідей".
Раніше заступник міністра закордонних справ Вірменії Ваан Костанян заявив журналістам, що його країна наразі не обговорює юридичний процес виходу з ОДКБ.
Нагадаємо, Пашинян сказав Лукашенку, що не приїде до Мінська на сесію ОДКБ. Як у Кремлі відреагували - читайте ТУТ.
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