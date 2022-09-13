Вірменія звернеться до Росії для застосування договору про ОДКБ через обстріли з Азербайджану

У Вірменії називають обстріли своїх військових об’єктів на прикордонній території порушенням суверенітету, в Азербайджані запевняють, що не ведуть бойових дій у межах сусідньої країни.

У ніч проти 13 вересня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян провів засідання Ради безпеки, в якому брали участь президент республіки Ваагн Хачатурян і президент Національних зборів Ален Сімонян.

Як повідомляє "Арменпрес", на зустрічі було ухвалено рішення звернутися до Російської Федерації для застосування положень угоди про Організацію Договору про колективну безпеку через “агресію, здійснену Азербайджаном проти суверенної території Вірменії”.

Як відомо, ОДКБ об’єднує Вірменію, Білорусь, Росію, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан.

Також учасники засідання вирішили звернутися з цього приводу до Ради Безпеки ООН. Вірменський прем'єр-міністр Пашинян висловив надію на адекватну реакцію міжнародної спільноти.

Раніше голова вірменського уряду провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, а також зателефонував президенту Франції Еммануелю Макрону та державному секретарю США Ентоні Блінкену.

Натомість Міністерство оборони Азербайджану назвало інформацію про вторгнення азербайджанських військ на територію Вірменії абсурдом.

В офіційному повідомленні відомства йдеться, що інформація про напади азербайджанської армії на цивільне населення, об'єкти та інфраструктуру не відповідає дійсності.

“У відповідь на провокації Вірменії контрзаходи носять локальний характер і спрямовані проти законних військових цілей, які є вогневими точками. Заходи у відповідь носять невеликий та цілеспрямований характер і спрямовані на забезпечення безпеки кордонів Азербайджану та припинення провокацій з боку Вірменії”, - запевняють у Міноборони Азербайджану.

Нагадаємо, після опівночі у вівторок, 13 вересня, підрозділи збройних сил Азербайджану розпочали інтенсивний обстріл вірменських позицій з артилерії та великокаліберних гармат. Вірменія звинуватила Азербайджан у масованій атаці, азербайджанська сторона назвала це відповіддю на диверсійні дії.

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