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Вірменія звернулась до ЄСПЛ з вимогою вжити заходів проти Азербайджану

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Вірменія звернулась до ЄСПЛ з вимогою вжити заходів проти Азербайджану

Прапор Вірменії / Фото: Associated Press

Єреван вимагає зобов'язати збройні сили Азербайджану припинити обстріли.

Вірменія звернулась до Європейського суду з прав людини та вимагає вжити заходів щодо Азербайджану, щоб Баку припинив "широкомасштабну агресію".

Про це інформує видання News.am.

У повідомленні вказується, що представник Міжнародних правових справ сьогодні звернувся до Європейського суду з прав людини з проханням застосувати тимчасовий захід, щоб запобігти безповоротній втраті прав цивільного населення внаслідок "широкомасштабної агресії, розв’язаної з боку Азербайджану проти населення Нагірного Карабаху".

Крім того, вимагається зобов'язати збройні сили Азербайджану припинити обстріли всіх цивільних об'єктів, населених пунктів і населення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Вірменії почали звинувачувати російських миротворців та Росію, що вони зрадили вірмен та не втручаються у конфлікт у Нагорному Карабасі.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт Олександр Коваленко заявив, що ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку) не має наміру втручатися в конфлікт у Нагорному Карабасі.

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Дата публікації
Перегляди
372
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