Вірменію закликають вийти з ОДКБ та подати заявку в ЄС

Низка громадських і політичних сил закликають владу Вірменії негайно розпочати процес виходу з ОДКБ, ЄАЕС ( Євразійський економічний союз) , СНД та подати заявку на членство в Євросоюзі.

Із такою заявою вони виступили під час Форуму незалежності 1 жовтня, передає вірменська служба Радіо Свободи.

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Під час свого виступу вони засуджують "загрози з боку Росії та Азербайджану незалежності та територіальної цілісності Вірменії". Також вони закликали вірменських політиків негайно та радикально переглянути відносини із РФ.

"У наші дні антивірменська позиція і політика, яку проводить російська влада, жертвами яких став вірменський народ Арцаха (Нагірного Карабаху – ред.), не тільки погані, а й ще більше поглиблюють прірву, що виникла між Вірменією та Росією в останні роки, роблячи її практично непереборною, що створює гостру необхідність радикального перегляду всієї чинної договірно-правової бази між Республікою Вірменія та Російською Федерацією", - наголошують вони.

Вони заявили про "насильницьку депатріацію арцахських вірмен за допомогою голоду та військової агресії", порівнюючи це із "російською агресією та геноцидом проти народу України".

Чого вимагають н еурядові організації та політичні сили:

вийти з організації ОДКБ, ЄАЕС, СНД, розірвавши всі військові та економічні угоди з Росією,

заборонити мовлення російських державних телеканалів і телеканалів, пов'язаних з державою, що транслюються в вірменському мультиплексі і через кабельну мережу,

звернутися до Європейського союзу з проханням про повноправне членство,

підписати двосторонні угоди про стратегічне партнерство з країнами-членами ЄС, США, Канадою, Індією та іншими демократичними країнами Об'єднаного Заходу,

ініціювати кроки по поглибленню двостороннього та багатостороннього військового та військово-технічного співробітництва з країнами Заходу та євроатлантичними.

Нагадаємо, голова МЗС Франції їде до Вірменії, аби підтвердити підтримку суверенітету і територіальної цілісності країни.

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