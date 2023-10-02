Вірменію закликають вийти з ОДКБ та подати заявку в ЄС

Вірменських політиків закликають розірвати всі військові та економічні угоди з Росією.
Низка громадських і політичних сил закликають владу Вірменії негайно розпочати процес виходу з ОДКБ, ЄАЕС (Євразійський економічний союз), СНД та подати заявку на членство в Євросоюзі.
Із такою заявою вони виступили під час Форуму незалежності 1 жовтня, передає вірменська служба Радіо Свободи.
Під час свого виступу вони засуджують "загрози з боку Росії та Азербайджану незалежності та територіальної цілісності Вірменії". Також вони закликали вірменських політиків негайно та радикально переглянути відносини із РФ.
"У наші дні антивірменська позиція і політика, яку проводить російська влада, жертвами яких став вірменський народ Арцаха (Нагірного Карабаху – ред.), не тільки погані, а й ще більше поглиблюють прірву, що виникла між Вірменією та Росією в останні роки, роблячи її практично непереборною, що створює гостру необхідність радикального перегляду всієї чинної договірно-правової бази між Республікою Вірменія та Російською Федерацією", - наголошують вони.
Вони заявили про "насильницьку депатріацію арцахських вірмен за допомогою голоду та військової агресії", порівнюючи це із "російською агресією та геноцидом проти народу України".
Чого вимагають неурядові організації та політичні сили:
- вийти з організації ОДКБ, ЄАЕС, СНД, розірвавши всі військові та економічні угоди з Росією,
- заборонити мовлення російських державних телеканалів і телеканалів, пов'язаних з державою, що транслюються в вірменському мультиплексі і через кабельну мережу,
- звернутися до Європейського союзу з проханням про повноправне членство,
- підписати двосторонні угоди про стратегічне партнерство з країнами-членами ЄС, США, Канадою, Індією та іншими демократичними країнами Об'єднаного Заходу,
- ініціювати кроки по поглибленню двостороннього та багатостороннього військового та військово-технічного співробітництва з країнами Заходу та євроатлантичними.
Нагадаємо, голова МЗС Франції їде до Вірменії, аби підтвердити підтримку суверенітету і територіальної цілісності країни.
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