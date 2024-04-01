Вірменські війська на кордоні Азербайджану: європейські спостерігачі зробили заяву

У неділю, 31 березня, незвичайного переміщення вірменських військових на кордоні з Азербайджаном зафіксовано не було.

Про це повідомила місія Європейського союзу з моніторингу кордонів у Вірменії (EUMA) в мережі Х.

“EUMA патрулювала вірменсько-азербайджанський кордон цілий день. Усе спокійно і тихо, незвичних рухів не спостерігається”, – йдеться у повідомленні.

Європейські спостерігачі при цьому побажали всім "мирного Великодня".

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Раніше цього дня в азербайджанському оборонному відомстві заявили, що Вірменія здійснює "інтенсивний рух збройних сил" на кордоні.

Своєю чергою Міністерство оборони Вірменії спростувало заяви азербайджанської сторони, а вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що Азербайджан шукає приводи для початку нової війни в регіоні.

Претензії та зустрічні звинувачення між Єреваном і Баку відбуваються на тлі спроб розпочати делімітацію та демаркацію кордону після недавнього військового конфлікту через Нагірний Карабах.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність передати чотири села під контроль Азербайджану у прикордонному районі Тавуша, щоб "не допустити війни".

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