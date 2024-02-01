Виробництво боєприпасів в ЄС потроїлося, але цього мало - прем'єрка Естонії

Країни Європейського Союзу не досягли мети заявленої в ініціативі "Один мільйон снарядів" - хоч виробництво боєприпасів в Європі потроїлося.

Про це заявила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас, повідомляє "Суспільне".

"Зараз вже лютий. Здається, ми не досягли цієї мети (виробити мільйон снарядів - Ред.). Але без цієї амбітної мети ми були б у гіршому становищі. Отже, по-перше, добре те, що виробництво боєприпасів в Європі потроїлося. Звичайно, цього недостатньо. Це також показало, що обороноздатність європейських країн значно відстає від того, якою вона має бути", - наголосила естонська прем'єрка.

І ситуація, що склалася, наголошує вона, - це чіткий сигнал для всіх, що треба робити більше. Тому Каллас виступила за те, щоб кожен союзник у НАТО виділяв на оборону 2% ВВП.

Каллас не оминула і питанні санкцій проти РФ та їх обходу. Адже, за неофіційною статистикою, імпорт мікрочипів до країни-агресорки збільшився. З її слів, з 20 компаній, які постачають ці мікрочипи, 15 - це західні компанії, а з цих 15 - три європейські.

"Я думаю, це те, що ми повинні дійсно визнати і щось з цим робити. Тому що якщо компанії думають, що, знаєте, ми отримаємо від цього вигоду і це не має значення, то насправді це має значення. Якщо кожен зробить свій внесок, то переломний момент для війни буде набагато ближче, ніж коли кожен намагатиметься обійти і отримати власну вигоду від неї", - сказала вона.

Нестача боєприпасів

Днями видання Bloomberg із посиланням на західних офіційних осіб повідомило, що Україні не вистачає артснарядів і ракет ППО через затримку допомоги. Адже життєво важлива допомога з боку Європи та Сполучених Штатів все ще не затверджена.

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив про критичну нестачу снарядів у листі до ЄС. Він повідомив, що дефіцит зброї в Україні зростає з кожним днем і закликав союзників з ЄС зробити більше задля виконання обіцянки передати мільйон артилерійських снарядів.

Офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров каже, що боєприпасів ЗСУ може вистачити на місяць-півтора. І це - у дуже економному режимі. Тому є ризик втратити вже відвойовані міста.

Тим часом очільник ГУР України Кирило Буданов наголошує, що наразі ЗСУ зітнулися з браком боєприпасів на фронті. За його словами, критично важливими для бійців є снаряди, гармати, артсистеми.

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