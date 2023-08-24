Виробництво бронетранспортерів Patria в Україні: у Фінляндії повідомили про таку можливість

У Фінляндії вивчають можливість ліцензійного виробництва бронетранспортерів Patria в Україні.

Про це йдеться у матеріалі yle із посиланням на пресконференцію міністерки закордонних справ Еліни Валтонен.

"Ми, звісно, оцінюємо всі можливості, за допомогою яких ми можемо підтримати Україну", – заявила вона.

Валтонен наголосила, що Фінляндія зацікавлена у стимулюванні оборонної промисловості у Європі.

За словами міністра оборони Антті Хяккянена, Україна зацікавлена у досвіді фінських збройових компаній.

"Я вважаю, що ми маємо можливості для співпраці", – заявив Хяккянен.

Напередодні у Фінляндії повідомили, що Україна отримає новий пакет допомоги. Уряд має затвердити пакет, який є таким же за обсягом, як і попередні. Додамо, що Фінляндія є одним із найбільших донорів України з урахуванням розміру країни.

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