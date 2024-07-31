"Виробництво дронів у Росії буде масштабнішим до кінця року": Берлінська про те, чим відповість Україна

Агресор, на жаль, має відповідні ресурси та можливості.
У Росії до кінця року буде значно масштабнішим виробництво дронів. Водночас Україна має потенціал для виготовлення понад 1 мільйона.
Про це Марія Берлінська сказала в інтерв'ю Новини LIVE.
За словами Берлінської, Росія має коротке логістичне плече з Китаєм та масштабували виробництво на кільках рівнях.
"РФ засіває коштами приватний сектор, вибудовує масштабне виробництво на підприємствах та затягує готові вироби з інших країн"
Вона додає, що 4000 дронів щодня – це не так складно для такої країни, як РФ.
"Сподіваюся, що ми вийдемо на більшу кількість, ніж мільйон, до кінця року. Є до цього потенціал станом на кінець липня 2024 року"
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