"Виробництво дронів у Росії буде масштабнішим до кінця року": Берлінська про те, чим відповість Україна

Агресор, на жаль, має відповідні ресурси та можливості.

У Росії до кінця року буде значно масштабнішим виробництво дронів. Водночас Україна має потенціал для виготовлення понад 1 мільйона.

Про це Марія Берлінська сказала в інтерв'ю Новини LIVE.

За словами Берлінської, Росія має коротке логістичне плече з Китаєм та масштабували виробництво на кільках рівнях.

"РФ засіває коштами приватний сектор, вибудовує масштабне виробництво на підприємствах та затягує готові вироби з інших країн"

Вона додає, що 4000 дронів щодня – це не так складно для такої країни, як РФ.

"Сподіваюся, що ми вийдемо на більшу кількість, ніж мільйон, до кінця року. Є до цього потенціал станом на кінець липня 2024 року"

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