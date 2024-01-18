Виробництво ядерної зброї Іраном: у МАГАТЕ зробили тривожну заяву

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії вважають, що Іран тепер має достатню кількість високозбагаченого урану для створення атомних боєголовок. Йдеться про кілька одиниць.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, пише Bloomberg.

"Це нас дуже розчаровує. Ми не розуміємо, чому вони не забезпечують необхідної прозорості", – зауважив він.

Хоча інспектори не виявили перенаправлення запасів іранського урану на зброю, виробництво та зберігання такої великої кількості матеріалу викликає занепокоєння. У грудні Іран потроїв темпи збагачення урану, скасувавши заходи, реалізовані на тлі таємної дипломатії зі США.

Нагадаємо, Росія та Іран збираються підписати “великий договір”.

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