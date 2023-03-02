Виробництво зброї для РФ у Білорусі: журналістка вказала на можливу мету візиту Лукашенка до Китаю

За її словами, переговори, які відбулися в Пекіні між Лукашенком і китайською владою, можуть бути пов’язані з підтримкою РФ у війні проти України.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час візиту до Китаю міг домовитися про спільне виробництво озброєнь для Росії на території своєї країни.

Таку думку висловила білоруська опозиційна журналістка Наталія Радіна, інформує FREEДОМ.

"Звичайно, Лукашенко не є ніяким голубом миру. Це яструб війни і диктатор, який незаконно утримує владу в Білорусі. Що стосується його візиту до Китаю, то, звісно ж, його подають сьогодні білоруська пропаганда як прорив якоїсь міжнародної ізоляції Лукашенка, оскільки останні його візити до Зімбабве не справили жодного враження, зокрема й на білорусів", — пояснила Радіна.

За її словами, переговори, які відбулися в Пекіні між Лукашенком і китайською владою, можуть бути пов’язані з підтримкою РФ у війні проти України.

"Я б звернула тут увагу на ймовірність того, що в Білорусі можуть бути відкриті нові виробництва озброєнь за участю Китаю для постачання ось цієї виробленої зброї. А в них уже був досвід створення, наприклад, реактивних систем залпового вогню “Полонез”. І ми думаємо, що цілком можливо, що буде відкрито нове виробництво і будуть виробляти озброєння для війни в Україні", — припустила журналістка.

Радіна не виключає, що переправляючи через Білорусь до РФ військову техніку, компоненти для озброєння і техніку подвійного призначення, Китай спробує уникнути санкцій.

Вояж Лукашенка до Китаю: що відомо

Нагадаємо, 28 лютого Лукашенко прибув до Китаю для переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном.

В американського Інституті вивчення війни припустили, що мета візиту Лукашенка — допомогти Росії в ухиленні від санкцій ЄС.

Російський політолог Андрій Піонтковський припустив, що Лукашенко благатиме Китай гарантувати збереження суверенітету Білорусі.

Політолог Андрій Вігірінський також вважає, що білоруський диктатор проситиме про протекцію Китаю.

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