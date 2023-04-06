Виробництво зброї у Німеччина переживає бум через війну в Україні — Bloomberg

Німці з глибокою обережністю ставляться до експорту зброї, що пов'язано з агресивною історією їхньої країни у 20-му столітті. Але разом з тим, як уряди світу переозброюються у відповідь на вторгнення Росії в Україну, німецькі виробники зброї переживають справжній розквіт, незважаючи на суспільні настрої.

Про це пише Bloomberg.

За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру, у 2022 році Німеччина посіла шосте місце щодо експорту зброї, поступившись США, Франції, Росії, Китаю та Італії.

Німецький уряд спочатку вагався щодо постачання Leopard 2 в Україну, оскільки очікував, що США нададуть аналогічні танки. Але війна вибила країну із зони комфорту.

На екстреному засіданні парламенту через три дні після нападу Росії на Україну в лютому 2022 року канцлер Олаф Шольц проголосив промову, в якій назвав ці події "Zeitenwende", або "поворотним моментом".

Було скасовано багаторічну заборону на відправку зброї в зони конфліктів для допомоги Києву, а також затверджено спеціальний фонд у розмірі 100 мільярдів євро для модернізації озброєння Бундесверу.

Німеччина нарешті дослухалася до міжнародних закликів досягти встановленого НАТО цільового показника витрат на оборону в 2% від економічного виробництва.

Так, акції Rheinmetall зросли майже втричі, а її ринкова вартість піднялася вище 10 мільярдів євро. У березні компанія повідомила про рекордні прибутки й величезний пакет замовлень на 26,6 мільярда євро.

Компанія Hensoldt у лютому повідомила про рекордні обсяги замовлень на 5,4 мільярда євро, заявивши, що агресія Росії повернула попит на ефективну оборонну промисловість.

Нагадаємо, віцеканцлер Німеччини, міністр економіки Роберт Габек перепросив Україну через затримку із постачанням зброї. Він зазначив, що зараз йому "дуже соромно".

Читайте також: