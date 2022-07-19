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Виробник Bayrarktar заявив, що ніколи не постачатиме свої безпілотники до Росії

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Виробник Bayrarktar заявив, що ніколи не постачатиме свої безпілотники до Росії

Фото: Facebook / Петро Порошенко

Компанія Baykar Makina наголошує, що підтримує Україну у її боротьбі за свободу.

Турецька компанія Baykar Makina, яка виробляє славнозвісні ударні безпілотники Bayraktar ніколи не постачала свою продукцію до Росії і не планує цього робити у майбутньому.

Про це заявив генеральний директор компанії Халюк Байрактар у коментарі CNN.

Він запевнив, що Туреччина підтримує суверенітет України та її боротьбу за незалежність. Халюк Байрактар зазначив, що за "роки зусиль" між обома країнами вибудувалися важливі стратегічні відносини, зокрема в аерокосмічній та оборонній галузі. 

"Туреччина підтримує Україну бойовими безпілотниками. Ми також закуповуємо в України двигуни для безпілотників. Ми побудували відносини з Україною за принципом win-win (перемога без переможених. – Ред.), що дає переваги обом державам", — сказав гендиректор Baykar.

Байрактар прокоментував можливість постачання своєї продукції до РФ: "Ми не робили такого і ніколи не зробимо. Тому що ми підтримуємо Україну".

Нагадаємо, що Норвегія почала збір коштів на Bayraktar для ЗСУ. Раніше подібні кампанії було проведено у Польщі та Литві.

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