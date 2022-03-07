Виробник літаків Boeing призупинив закупівлі металу в Росії

Майбутнє Boeing з титановим підприємством у Росії залишається хмарним.

Виробник літаків призупинив закупівлі металу в Росії, але, як і раніше, повинен мати справу з компанією, пов'язаною з підсанкційним олігархом Сергієм Чемезовим, який колись працював у КДБ, і наразі відомий, як союзник президента РФ Володимира Путіна.

Як написали у виданні The Wall Street Journal, Boeing припинив закупівлю російського титану після вторгнення країни в Україну.

Виробник літаків багато років тому зробив велику ставку на титан в країні, який має вирішальне значення для виробництва комерційних і військових літаків, і Boeing попереджає, що геополітичні зміни можуть створити проблеми з постачанням у майбутньому.

Boeing заявив, що припинив закупівлю російського титану після вторгнення країни в Україну. Компанія також закрила свої інженерні офіси в Москві та припинила відправляти запчастини для літаків російським авіакомпаніям.

"Оскільки інші західні компанії відступають з Росії, Boeing відмовився сказати, що буде робити зі своїм спільним підприємством із постачальником титану на чолі з колишнім колегою пана Путіна по розвідці Сергієм Чемезовим", - пише видання.

"Боїнг" отримує близько третини титану з Росії, а решта - зі США, Японії, Китаю та Казахстану, повідомила речниця Boeing.

«Наші запаси та різноманітність джерел титану забезпечують достатні запаси для виробництва літаків, і ми продовжуватимемо робити правильні кроки для забезпечення довгострокової безперервності», – сказала вона.

"Ростех" - російський оборонний конгломерат, філія якого постачає Boeing титаном і співпрацює з виробником літаків у співвідношенні 50-50, відмовився від коментарів.

Нагадаємо, успіх українскої армії, воля українського народу, принциповість міжнародних санкцій - ось шлях до миру.

Президент України Володимир Зеленський записав денне відеозвернення до українців, в якому вказав на необхідність нових кроків до протистояння ворогу та налагодження миру.

"Наші тези в розмовах з партнерами абсолютно логічні. Вони справедливі та чесні. Якщо вторгнення в Україну продовжується, і Росія не відмовилася від своїх планів, значить потрібні нові санкції, новий санкційний пакет, нові санкційні кроки проти війни заради миру", - повідомив Зеленський.