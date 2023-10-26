Виробник російських ракет "Кинжал" отримує комплектувальні з Європи - The Insider

Більшість російських оборонних виробництв після 24 лютого 2022 року потрапила під західні санкції, але підрядники підприємств, що випускають "Кинджал", уникають європейських санкцій. Це дозволяє їм імпортувати необхідні для роботи товари безпосередньо з різних країн Європейського Союзу.

Про це повідомляє The Insider.

У матеріалі вказано, що під час війни "Ростех" наростив виробництво "Кинджалів" - надзвукових ракет, які створені на базі "Іскандера".

"Іскандери" та "Кинджали" виробляє корпорація "Конструкторське бюро машинобудування" (АТ "НВК "КБМ") з Коломни, що входить до холдингу "Високоточні комплекси" держкорпорації "Ростех".

Крім того, підрядники виробника "Кинджалів" одержують необхідні для виробництва компоненти з-за кордону. Зокрема, московське ТОВ "ЕТС Електронікс" через китайську компанію ETC Electronics Limited ввозить мікросхеми від Texas Instruments, Analog Devices та Altera, які використовуються в "Кинджалах".

Крім того, необхідні для виробництва "Кинджалів" товари завозять із Польщі. Зокрема, камери тепла та холоду виробництва Espec "КБМ" отримує від московського ТОВ "Остек-Тест", яке імпортує їх через компанію Intertrans Sp. z o.o. з міста Седльце. Польська влада вже звернула увагу на цю компанію.

Велику кількість обладнання "КБМ" отримує з Німеччини, наприклад, токарні верстати та кабелі, рушничні свердла та інші інструменти.

Очільник "КБМ", 64-річний Сергій Пітіков, отримує понад 30 млн рублів на рік. Його дочка та онуки живуть у Швеції, 2021 року Майя Пітікова купила будинок у маленькому містечку Рюдсгорд біля Мальме за приблизно 500 тисяч євро.

Згідно з шведськими реєстрами, сумарний річний дохід Пітікової та її партнера - близько 80 тисяч євро на рік.

А минулого року Майя придбала автомобіль Tesla Model 3 Standard Range Plus вартістю, порівнянною з її річним доходом.

Раніше повідомлялося, що Росії вдалося подолати санкційний тиск і тепер вона здатна виробляти більшу кількість ракет, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Американські посадовці побоюються, що збільшення виробництва російських ракет може означати нові удари по енергосистемі України восени і взимку.

У червні 2023 року українська розвідка повідомила, що Росія наростила виробництво ракет "Калібр" та Х-101 у 3-4 рази, а також удосконалила застосування ракетного озброєння і безпілотних літальних апаратів.

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