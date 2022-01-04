Вирок присяжних у справі Елізабет Голмс і перші випадки "Флурони" в Америці. П'ять новин, які ви могли проспати

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
П'ять новин, які ви могли проспати:
- В американському штаті Каліфорнія засновницю корпорації Theranos Елізабет Голмс, яку називали "Стівом Джобсом у спідниці", визнали винною за чотирма пунктами звинувачення у справі про шахрайство. Читати далі –>
- Колишнього президента Дональда Трампа та двох його старших дітей викликали до суду у справі щодо діяльності компанії Trump Organization. Читати далі –>
- На півночі Ізраїлю внаслідок аварії гелікоптера "Аталеф" (AS565 Panther) біля узбережжя Хайфи загинули двоє льотчиків ВМС країни. Читати далі –>
- У китайській провінції Хенань понад мільйон жителів міста Юйчжоу відправили на карантин після виявлення трьох випадків безсимптомного захворювання на COVID-19. Читати далі –>
- У Бразилії зафіксували перші на території Америки чотири випадки захворювання на "Флурону" (одночасне зараження грипом та COVID-19). Читати далі –>