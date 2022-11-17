Вирок у справі рейсу MH17: суддя підтвердив, що літак було збито з території, підконтрольної “ДНР”

В ударі по пасажирському літаку Boeing 777 звинувачуються четверо осіб, серед яких Ігор Стрєлков-Гіркін.

У четвер, 17 листопада, Окружний суд Гааги розпочав оголошення вироку в справі рейсу MH17. Сьогодні буде ухвалено рішення щодо чотирьох обвинувачених у причетності до збиття пасажирського літака Malaysia Airlines, на борту якого перебували 298 людей.

Пряма трансляція відбувається на сайті суду.

Голова суддівської колегії Гейндрік Стейнгаюс заявив, що суд визнав доведеною версію звинувачення, що літак було збито ракетою ЗРК "Бук", який перебував у полі під Первомайським у Донецькій області. Ця територія на той час контролювалася бойовиками, підконтрольними Росії.

В ударі по пасажирському літаку Boeing 777 звинувачуються росіяни Ігор "Стрєлков"-Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов та громадянин України Леонід Харченко.

Гіркіна, який був ватажком проросійських бойовиків на Донбасі, звинувачують в тому, що він замовив поставку ЗРК “Бук” з Росії та фактично керував завданнями цього комплексу щодо збиття авіації над українською територією.

Російському генерал-майору Сергію Дубінському із позивним “Хмурий” пред’явлено звинувачення в тому, що він контролював перевезення “Бука” до місця запуску ракети і потім брав участь у його евакуації.

Підполковник запасу росіянин Олег Пулатов з позивним “Гюрза” звинувачений в тому, що він перебував поруч з установкою “Бук” в момент запуску ракети по літаку, а також супроводжував ЗРК на шляху від міста Сніжне.

Громадянин України Леонід Харченко з позивним “Крот” звинувачений у координації дій інших бойовиків “ДНР” та у вивезенні “Бука” в Росію.

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Нагадаємо, що 17 липня 2014 року пасажирський літак Boeing 777 виконував рейс MH17 з нідерландського Амстердама в малазійську столицю Куала-Лумпур. Ракета з російського зенітно-ракетного комплексу "Бук" збила його над окупованою частиною Донецької області (поблизу села Грабове).

Загинули всі 298 осіб, які перебували на борту повітряного судна. Це 15 членів малазійського екіпажу літака та 283 пасажири, з них 80 — неповнолітні діти.

Влітку 2014 року для розслідування цього злочину була створена Об'єднана слідча група із представників Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак було збито з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

Cудовий процес тривав понад два роки - від березня 2020-го.

Прокуратура просить покарати довічним позбавленням волі усіх чотирьох обвинувачених. Жоден із чотирьох підозрюваних у справі MH17 на судове засідання не з’явився.

Нагадаємо, відповідальність за збиття Boeing 777 покладають також на російську владу, яка дозволила перекидання ЗРК “Бук” до України.

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