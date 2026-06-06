Вірус Ебола поширюється, вакцини немає: ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію

ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію через спалах Еболи в Африці / © Associated Press

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Станом на початок червня 2026 року у Східній Африці підтверджено 471 випадок зараження вірусом Ебола, 82 людини загинули. Переважна більшість хворих — у Демократичній Республіці Конго, де вірус охопив вже три провінції і продовжує поширюватися. ВООЗ оголосила спалах надзвичайною ситуацією міжнародного значення, а директор Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC) Джейсон Ашер попередив: без рішучих дій масштаби можуть перевершити трагедію 2014 року.

Про це пише Sweden Herald.

Конго: медики не встигають за вірусом

Поточний спалах — вже 17-й в історії ДР Конго — розвивається стрімко і жорстоко. Найбільше постраждала провінція Іторі на північному сході країни: там підтверджено 359 випадків у 17 медичних зонах. Ще 19 випадків зафіксовано у Північному Ківу, три — у Південному, поблизу кордону з Руандою. Загалом у ДР Конго підтверджено 381 випадок і 64 смерті.

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Ситуація настільки серйозна, що директор CDC Джейсон Ашер прямо назвав небезпеку повторення епідемії 2014–2016 років цілком реальною. Тоді у Західній Африці загинули понад 11 000 людей, а інфікованими виявилися близько 28 000.

«Такий масштаб цілком можливий», — заявив він на пресконференції.

Уганда та регіональна загроза

Сусідня Уганда поки тримається. Станом на 5 червня там підтверджено 19 випадків і 2 смерті — більшість зафіксована у столиці Кампала та сусідньому районі Вакісо. Троє нових хворих, виявлених 5 червня, були контактами вже відомих пацієнтів, що свідчить про часткову керованість ситуації. Про це повідомляє Європейський центр профілактики та контролю захворювань.

«В Уганді вжиті заходи — інтенсивне відстеження контактів і скасування масових зібрань — виявилися ефективними у стриманні поширення», — відзначив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

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Натомість у Конго директор ВООЗ з питань надзвичайних ситуацій Абдірахман Махамуд попередив: «Потенціал швидкого поширення вірусу є дуже високим — і це змінило всю динаміку боротьби з епідемією».

Епідемія Еболи — останні новини

У Кенії на тлі спалаху загинули двоє людей під час протестів проти планів США створити на авіабазі Лайкіпія 50-місний карантинний центр для американців, які могли контактувати з хворими в Уганді або ДР Конго. Обидва загиблих отримали вогнепальні поранення після того, як поліція відкрила вогонь по демонстрантах.

Незважаючи на суспільне обурення, президент Кенії Вільям Руто підтримав проєкт, назвавши його частиною системи готовності країни до небезпечних інфекцій. Проте Високий суд продовжив заборону на будівництво і запуск ізолятора до завершення судового розгляду — наступне слухання заплановане на 23 червня.

ВООЗ підвищила рівень ризику спалаху в ДР Конго до «дуже високого» на національному рівні та «високого» на регіональному. Медики не встигають відстежувати всі ланцюжки зараження, а вірус продовжує проникати в нові провінції.

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«Потенціал швидкого поширення цього вірусу дуже високий, і це змінило всю динаміку», — заявив Абдірахман Махамуд. Тим часом в Уганді інтенсивне відстеження контактів та скасування масових зібрань дали результат — поширення вірусу там вдалося частково стримати.

Що таке Ебола

Вірус Ебола вперше описали 1976 року — одразу в двох місцях одночасно: у Судані та поблизу річки Ебола на півночі нинішньої ДР Конго, яка й дала хворобі назву. Тоді летальність у деяких осередках сягала 90%. З того часу вірус не зник — він час від часу виринає зі своїх природних резервуарів у тропічних лісах Центральної Африки.

Природним носієм вірусу вважаються крилани — великі тропічні кажани, яких у деяких регіонах вживають у їжу. Від них вірус потрапляє до інших тварин — мавп, дикобразів — і врешті до людини. Далі все відбувається через прямий контакт: кров, виділення або забруднені поверхні. Вірус не передається повітряно-крапельним шляхом — але в умовах переповнених лікарень без засобів захисту медики стають першими жертвами.

Хвороба розвивається швидко і жорстоко. Перші симптоми нагадують грип: раптова висока температура, різка слабкість, головний і м’язовий біль. Потім додаються блювання, діарея, висип. У найважчих випадках — масивні внутрішні кровотечі, відмова органів і смерть. Від появи перших симптомів до летального результату може минути менше двох тижнів.

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Поточний спалах спричинений штамом Bundibugyo — одним із шести відомих видів вірусу Ебола. Його особливість і головна небезпека — проти нього досі немає затвердженої вакцини чи специфічного лікування. Вчені працюють над кількома перспективними кандидатами, але жоден поки не пройшов повного циклу клінічних випробувань.

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