Вірус мавпячої віспи з'явився в українських біолабораторіях: у РНБО розповіли про новий фейк, які поширює Росія

Російська пропаганда пов'язує виникнення мавпячої віспи з неіснуючими українськими "біолабораторіями".
Роспропагандисти стверджують, що США начебто розробляли в українських біолабораторіях віруси, серед яких була і мавпяча віспа.
Про це інформує Центр протидії дезінформації при РНБО.
За легендою Росії, начебто необережний персонал лабораторії вже під час проведення "спецоперації" розбив пробірку з вірусом, після чого мільйони українських біженців "рознесли" віспу Європою.
Також пропагандисти пригадали фестиваль сексуальних меншин, що відбувся на острові Гран-Канарія, після якого також начебто стався спалах вірусу. Але згадування було в контексті гомофобії, а не масового заходу, що сприяв швидкому поширенню.
"Жодних фактів підтвердження цих суджень РФ не має, і просуває свої теорії на рівні конспірології. Але цього достатньо, щоб росіяни перемкнули увагу з теми війни та її поразки на тему чергового вірусу", - наголошують у ЦПД.
Нагадаємо, що МОЗ України офіційно заявило, що в Україні не зафіксовано жодного випадку мавпячої віспи.
Читайте також: