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Вірус мавпячої віспи з'явився в українських біолабораторіях: у РНБО розповіли про новий фейк, які поширює Росія

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Вірус мавпячої віспи з'явився в українських біолабораторіях: у РНБО розповіли про новий фейк, які поширює Росія

Фото: Associated Press

Російська пропаганда пов'язує виникнення мавпячої віспи з неіснуючими українськими "біолабораторіями".

Роспропагандисти стверджують, що США начебто розробляли в українських біолабораторіях віруси, серед яких була і мавпяча віспа

Про це інформує Центр протидії дезінформації при РНБО. 

За легендою Росії, начебто необережний персонал лабораторії вже під час проведення "спецоперації" розбив пробірку з вірусом, після чого мільйони українських біженців "рознесли" віспу Європою. 

Також пропагандисти пригадали фестиваль сексуальних меншин, що відбувся на острові Гран-Канарія, після якого також начебто стався спалах вірусу. Але згадування було в контексті гомофобії, а не масового заходу, що сприяв швидкому поширенню. 

"Жодних фактів підтвердження цих суджень РФ не має, і просуває свої теорії на рівні конспірології. Але цього достатньо, щоб росіяни перемкнули увагу з теми війни та її поразки на тему чергового вірусу", - наголошують у ЦПД. 

Нагадаємо, що МОЗ України офіційно заявило, що в Україні не зафіксовано жодного випадку мавпячої віспи. 

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