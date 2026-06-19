Вірус Західного Нілу поширюється в Європі: вчені виявили несподівані шляхи зараження

Рівень інфікування вірусом Західного Нілу залежить не тільки від популяції комарів / © pexels.com

Реклама

Німецькі науковці оприлюднили результати масштабного дослідження щодо несподіваних шляхів поширення вірусу Західного Нілу, який передається через укуси комарів. Дослідники з’ясували, що найбільший ризик зараження для людей залежить не від розміру популяції комах-вампірів, а від специфічного видового складу місцевих птахів.

Про це повідомляє Earth.com.

Пастки для комах

Вірус Західного Нілу переважно уражає птахів, від яких комарі передають інфекцію іншим тваринам та людям. Хоча більшість інфікованих осіб не мають жодних симптомів, приблизно 1 із 10 тяжких випадків хвороби закінчується летально.

Реклама

Протягом 2 літніх сезонів команда вірусологів із берлінської лікарні Шаріте спіймала понад 24 000 комарів на 5 різних міських локаціях. Майже 5 відсотків партій комах у 2023 році були носіями вірусу, а наступного року цей показник знизився до 2 відсотків.

Парадокс кількості комарів та ефект розбавлення

Дослідники виявили парадоксальну закономірність: природний заповідник із найбільшою кількістю комарів продемонстрував найнижчий рівень поширення вірусу. Водночас звичайні міські цвинтарі та озеленені житлові квартали показали такий рівень зараження, який повністю дорівнював показникам епідемічних регіонів південної Європи.

Аналіз крові всередині спійманих комах довів, що на найнебезпечніших ділянках комарі переважно харчувалися кров’ю припутнів [дикий лісовий голуб — ред.] та великих синиць. Ці поширені міські птахи є чудовими переносниками інфекції, тоді як багатше видове розмаїття у заповідниках суттєво знижує загальний ризик зараження через так званий ефект розбавлення.

Генетична мутація та проблеми міського озеленення

Генетичний аналіз підтвердив, що вірус успішно закріпився у Берліні, утворивши власну унікальну лінію з місцевими мутаціями. Це переконливо доводить, що небезпечна хвороба не просто періодично завозиться ззовні, а постійно розмножується всередині конкретних житлових районів.

Реклама

Надмірне міське озеленення та створення басейнів для дощової води в умовах літньої спеки формують ідеальні обставини для стрімкого розмноження комах. Щоб ефективно стримувати вірус, фахівці радять містам зосередитися на розвитку справжнього біорізноманіття тварин, а не просто механічно збільшувати кількість зелених насаджень.

Нагадаємо, Комарі в Україні можуть переносити небезпечного паразита. Лікарі вже підтверджують випадки дирофіляріозу. Медики радять звертатися до лікаря, якщо після укусу з’явилися ущільнення, набряк, свербіж або відчуття руху під шкірою.

Новини партнерів