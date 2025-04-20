Вірусний шоколад з Дубаю став причиною глобальної кризи фісташкових запасів

Дубайский шоколад / © Associated Press

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Шоколад з Дубаю став причиною глобальної кризи постачання фісташок, оскільки попит на нього, підхоплений вірусними відео в TikTok, викликав різке зростання цін на горіхи та їх дефіцит.

Про це пише The Financial Times.

Плитки шоколаду з фісташковим кремом, кадаїфі та молочним шоколадом, вперше представлені еміратським брендом FIX у 2021 році, досягли популярності завдяки відео на TikTok. Відео, яке було завантажене в грудні 2023 року, зібрало понад 120 мільйонів переглядів і стало основою для глобального буму шоколаду з фісташками.

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Цей попит вже призвів до суттєвого зростання цін на фісташки: ціна за фунт піднялася з 7,65 до 10,30 долара. Як зазначив Джайлс Хакінг з компанії CG Hacking, торговця горіхами, світовий ринок фісташок на даний момент вичерпав свої запаси.

Ціни на шоколад не є доступними для всіх. Наприклад, плитка шоколаду від Lindt у Великій Британії коштує 10 фунтів за 145 грамів, що вдвічі дорожче за інші продукти бренду. Але попит настільки високий, що деякі магазини обмежують кількість плиток, які можна купити, а компанії Lindt і супермаркет Wm Morrison випустили спеціальні великодні яйця з фісташковим кремом.

Запаси фісташок скоротилися через не найкращий врожай минулого року в США, найбільшому постачальнику горіхів у світі, а також через те, що врожай був високої якості, залишаючи мало дешевих ядер без шкаралупи, які зазвичай використовують для виробництва шоколаду, зазначив Хакінг.

«Запаси фісташок майже вичерпалися, і коли шоколад з Дубаю почав здобувати популярність, кондитери стали викуповувати все, що могли знайти. Це призвело до дефіциту на решту ринку», — пояснив він.

Іран, другий за величиною виробник фісташок у світі, збільшив експорт на 40% до ОАЕ в першій половині 2025 року, порівняно з попереднім роком, згідно з даними митної служби Ірану.

Цей дефіцит став несподіванкою після 2023 року, коли фісташки були надлишковими на ринку і це навіть призвело до зниження цін, розповів Бехруз Агах, представник Іранської асоціації фісташок.

У Каліфорнії фермери, які раніше вирощували мигдаль, почали переходити на фісташки, але ці дерева почнуть плодоносити лише у вересні наступного року.

Водночас кондитери повідомляють про труднощі з виробництвом достатньої кількості плиток з кремом.

Нагадаємо, дубайський шоколад з фісташками та катаїфі став глобальним хітом, але експерти попереджають про небезпеку підробок, які можуть містити токсини та шкідливі замінники какао-масла.