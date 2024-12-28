Вірусологи б'ють на сполох: виявлені "тривожні" мутації пташиного грипу

Нещодавно у США було зафіксовано перший випадок важкої форми пташиного грипу у людини. У четвер, 26 грудня, федеральні чиновники охорони здоров'я повідомили "тривожні результати", отримані в результаті аналізів, взятих у пацієнта. У деяких із генетичних зразків вірусу H5N1 виявили мутації, які теоретично могли б допомогти йому легше заражати людей.

Про це пише The New York Times.

Одна з цих мутацій вже була зареєстрована у листопаді у зразку, взятому у підлітка з тяжким випадком пташиного грипу в Канаді. Відомо, що під час тривалої госпіталізації юному пацієнту знадобилося підключення до апарату штучної вентиляції легень. Про його поточний стан зараз нічого не відомо.

За словами вчених, попри всю стурбованість цими тяжкими випадками інфікування людей, новий звіт про пацієнта зі США містить деякі обнадійливі висновки. По-перше, мутації, ймовірно, виникли вже в організмі пацієнта в міру адаптації вірусу до нового середовища в тілі людини. Крім того, мутації не виявили у зразках вірусу, отриманих від свійської птиці, яка стала джерелом зараження для людини.

"Це свідчить, що віруси в природі ще не набули небезпечних мутацій. Проте кожен додатковий випадок захворювання людини дає H5N1 більше можливостей адаптуватися до людей, потенційно збільшуючи його здатність передаватися від людини до людини", — йдеться у статті.

Автори також підкреслюють, що додатковою небезпекою є те, що сезон звичайного грипу триває, і якщо людина одночасно заразиться пташиним та звичайним грипом, віруси в його організмі можуть "обмінятися генами". Це потенційно може призвести до появи у вірусу пташиного грипу здатності поширюватися між людьми так само швидко, як і сезонний грип.

"Якщо всі ці люди заражаються, це дає вірусу безліч можливостей для кращої адаптації. Це може дійсно призвести до інфікування величезної кількості людей", — попередила вірусолог Анджела Расмуссен з Університету Саскачевана в Канаді.

Видання зазначає, що представниця Департаменту охорони здоров'я на брифінгу в п'ятницю, 27 грудня, відмовилася відповідати на питання про стан пацієнта, в організмі якого виявили мутації вірусу.

У звіті про результати дослідження фахівці департаменту охорони здоров'я США описали мутації як "занепокійливі".

"Ці зміни викликатимуть ще більше занепокоєння, якщо будуть виявлені у тварин-господарів або на ранніх стадіях інфекції (наприклад, протягом кількох днів після появи симптомів), коли ці зміни з більшою ймовірністю можуть сприяти поширенню при близькому контакті", — йдеться в звіті.

Департамент охорони здоров'я заявив, що не знайшов жодних доказів, що вірус поширився від цього пацієнта до інших людей. А мутації, виявлені у зразках, можуть бути недостатніми для того, щоб вірус міг поширюватися від людини до людини. За словами доктора Расмуссен, вірус H5N1 повинен навчитись не тільки проникати в клітини людини, а й розмножуватися в організмі нового господаря.

Нагадаємо, в організмах людей, які мешкають поряд з місцями зупинок перелітних птахів, було виявлено антитіла до "пташиного грипу", що свідчить про перенесене зараження. Група вчених із Великобританії та Малайзії заявила, що перелітні птахи становлять серйозну загрозу для людей.

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