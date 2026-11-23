Путін та Сі Цзіньпін / © Associated Press

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Росія, Китай, Іран і Північна Корея дедалі тісніше співпрацюють у військовій сфері, зокерма вони передають одне одному зброю, технології, розвідувальну інформацію та бойовий досвід. Водночас ці держави розбудовують механізми обходу західних санкцій.

Про це пише The Economist.

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У матеріалі видання наведено кілька прикладів, які свідчать, що так звана «вісь зла» — не просто політичне визначення, а мережа реальної співпраці між чотирма авторитарними режимами.

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Одним із найпомітніших напрямів стала розробка та застосування безпілотників. Російський реактивний дрон «Герань-4» став результатом взаємодії всіх чотирьох країн. Іран і далі направляє до Росії інженерів, Китай — технічних спеціалістів і військових. Натомість Північна Корея отримує технології та досвід використання безпілотників, надаючи Москві зброю і допомагаючи їй у війні проти України.

Співпраця позначилася і на північнокорейських ракетах. Перші ракети KN-23, які російська армія застосовувала проти України, нерідко відхилялися від цілі або вибухали ще в повітрі. Згодом російські інженери вдосконалили їхню точність і маневреність. Як припускають автори публікації, отримані напрацювання могли передати Пхеньяну.

Ще один напрям взаємодії — ядерні технології. Москва допомагає Пекіну розвивати системи попередження про ракетний напад і працювати над створенням тихіших атомних підводних човнів. Росія та Китай також сприяють посиленню ядерного потенціалу Північної Кореї.

Водночас Китай використовує російський досвід війни проти України для власної військової підготовки. Особливу увагу Пекін приділяє застосуванню безпілотників, зокрема в контексті можливого конфлікту навколо Тайваню. Росія зі свого боку отримує від Китаю електронні компоненти й обладнання.

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Окрему роль у співпраці відіграє обходження західних обмежень. Компоненти, виготовлені на Заході, досі потрапляють до російського та іранського озброєння через мережі посередників, значна частина яких діє в Китаї та Гонконзі. Паралельно країни розвивають альтернативні фінансові механізми, що дають змогу проводити торговельні операції поза доларовою системою.

Масштаби взаємодії підтверджують і підрахунки американського аналітичного центру FDD. За його даними, упродовж 2019–2025 років зафіксовано понад 600 випадків співпраці Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї у сфері безпеки. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну така взаємодія суттєво активізувалася.

Попри це, говорити про повноцінний військовий альянс на кшталт НАТО поки не можна. Чотири держави не мають спільного командування та не взяли на себе зобов’язань колективно захищати одна одну. До того ж їхні стратегічні інтереси не завжди збігаються.

Зокрема, Китай зацікавлений у стабільності на Близькому Сході та доступі до дешевої нафти. Росії ж, навпаки, може бути вигідною нестабільність у регіоні, адже вона здатна сприяти зростанню нафтових цін.

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Головний висновок The Economist полягає в тому, що навіть без формального військового союзу взаємна підтримка робить ці чотири режими значно небезпечнішими. Заходу дедалі важче протидіяти їм окремо, тоді як дієвого узгодженого механізму відповіді на їхню співпрацю досі немає.

Раніше повідомлялося, що спецпосланець американського президента Джаред Кушнер заявив, що готовність президента США Дональда Трампа розглянути для України гарантії безпеки за зразком 5-ї статті НАТО є одним із ключових чинників для досягнення тривалого миру.

Ми раніше інформували, що британські політики, які раніше підтримували Дональда Трампа, різко розкритикували президента США після його заяви про дружбу з Путіним.

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