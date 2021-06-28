Вище військове командування Великої Британії самоізолювалося через коронавірус у Ніка Картера

Вище військове командування Великої Британії самоізолювалося через коронавірус у Ніка Картера

У глави штабу оборони Ніка Картера підтвердили коронавірусну інфекцію.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес і ще п'ятеро високопоставлених військових командирів країни самоізолювалися після того, як очільник штабу оборони Нік Картер захворів на COVID-19.

Про це із посиланням на британське Міноборони повідомляє The Telegraph.

Зазначається, що система тестування і відстеження контактів для запобігання поширенню коронавірусу (NHS Test and Trace) наказала посадовцям залишатися вдома впродовж десяти днів через "тісний контакт" з Картером.

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Йдеться, зокрема, про начальника Генерального штабу Марка Карлтона-Сміта, заступника голови штабу оборони Тіма Фрейзера, першого морського лорда Тоні Радакіна, головного маршала авіації Майка Вігстона і в. о. командувача стратегічним командуванням Сполученого Королівства Патріка Сандерса.

Усі вони зустрічалися з Картером минулого тижня. Сам очільник штабу оборони отримав позитивний результат тесту на COVID-19 у п'ятницю, 25 червня.

У виданні зазначаються, що командири поки що вестимуть військові справи дистанційно. "Тест начальника штабу оборони дав позитивний результат під час звичайних перевірок на COVID-19. Колеги, які були на зустрічі з ним минулого тижня, самоізолюються відповідно до директив уряду", - розповіли в британському Міноборони.

Тим часом у міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Генкок подав у відставку після того, як поцілував свою колегу Джину Коладанджело, порушивши цим вимогу щодо соціальної дистанції.

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