Вісім країн ЄС вимагають закрити Шенгенську зону для російських військових
Лідери восьми європейських країн закликали керівництво Євросоюзу внести зміни до візових правил та заборонити в’їзд до Шенгенської зони особам, які воювали проти України у складі російської армії.
Лідери восьми європейських країн — Естонії, Фінляндії, Німеччини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії та Швеції — виступили зі спільною ініціативою закрити кордони Європи для російських військових. Вони закликають внести зміни до Візового кодексу та остаточно заборонити в’їзд до Шенгенської зони колишнім і чинним військовим РФ.
Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа у соцмережі X.
Загроза внутрішній безпеці Європи
Офіційний лист з пропозиціями вже надіслали президенту Євроради Антоніу Кошті та президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. Автори звернення пропонують не лише відмовляти російським військовим у візах чи посвідках на проживання, а й запроваджувати для них довготривалі заборони на в’їзд до всього Шенгенського простору. Деталі цього колективного звернення також публікує United24 Media.
«Ми вважаємо, що одним із найсерйозніших і постійних ризиків є потенційне переміщення колишніх і нині чинних російських комбатантів до Шенгенської зони. Будь-який в’їзд таких осіб може мати серйозні наслідки для безпеки всіх держав-членів», — йдеться у дописі литовського лідера.
Підтримка ініціативи та перші кроки
Науседа також закликав інші держави-члени приєднатися до цієї ініціативи та вжити рішучих і скоординованих дій. Ця ідея вже знаходить відгук на найвищому рівні. Як зазначає УНН, очільниця європейської дипломатії Кая Каллас підтвердила, що ініціатива має підтримку багатьох країн і ЄС має розробити механізм ідентифікації комбатантів заздалегідь.
Варто зазначити, що деякі держави-підписанти вже діють на випередження. За даними порталу Digit.site36, Естонія вже офіційно внесла до баз даних та заборонила в’їзд до Шенгенської зони понад 1300 особам, які брали участь у війні проти України на боці РФ.
Нагадаємо, у січні Естонія вперше заборонила в’їзд 261 російському військовому, причетному до війни проти України. Міністр оборони Маргус Цахкна заявив, що це лише початок обмежень для сотень тисяч окупантів, яким не місце в Шенгенській зоні. Він закликав інші країни ЄС наслідувати цей приклад, щоб гарантувати безпеку та не допустити воєнних злочинців на європейську територію.