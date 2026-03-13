Вісім країн ЄС вимагають закрити Шенгенську зону для російських військових

Лідери восьми європейських країн — Естонії, Фінляндії, Німеччини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії та Швеції — виступили зі спільною ініціативою закрити кордони Європи для російських військових. Вони закликають внести зміни до Візового кодексу та остаточно заборонити в’їзд до Шенгенської зони колишнім і чинним військовим РФ.

Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа у соцмережі X.

Загроза внутрішній безпеці Європи

Офіційний лист з пропозиціями вже надіслали президенту Євроради Антоніу Кошті та президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. Автори звернення пропонують не лише відмовляти російським військовим у візах чи посвідках на проживання, а й запроваджувати для них довготривалі заборони на в’їзд до всього Шенгенського простору. Деталі цього колективного звернення також публікує United24 Media.

«Ми вважаємо, що одним із найсерйозніших і постійних ризиків є потенційне переміщення колишніх і нині чинних російських комбатантів до Шенгенської зони. Будь-який в’їзд таких осіб може мати серйозні наслідки для безпеки всіх держав-членів», — йдеться у дописі литовського лідера.

Підтримка ініціативи та перші кроки

Науседа також закликав інші держави-члени приєднатися до цієї ініціативи та вжити рішучих і скоординованих дій. Ця ідея вже знаходить відгук на найвищому рівні. Як зазначає УНН, очільниця європейської дипломатії Кая Каллас підтвердила, що ініціатива має підтримку багатьох країн і ЄС має розробити механізм ідентифікації комбатантів заздалегідь.

Варто зазначити, що деякі держави-підписанти вже діють на випередження. За даними порталу Digit.site36, Естонія вже офіційно внесла до баз даних та заборонила в’їзд до Шенгенської зони понад 1300 особам, які брали участь у війні проти України на боці РФ.

Нагадаємо, у січні Естонія вперше заборонила в’їзд 261 російському військовому, причетному до війни проти України. Міністр оборони Маргус Цахкна заявив, що це лише початок обмежень для сотень тисяч окупантів, яким не місце в Шенгенській зоні. Він закликав інші країни ЄС наслідувати цей приклад, щоб гарантувати безпеку та не допустити воєнних злочинців на європейську територію.