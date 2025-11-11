Вісім людей загинуло внаслідок вибуху автомобіля у столиці Індії

Наслідки вибуху у столиці Індії

Увечері 10 листопада в індійській столиці Нью-Делі біля станції метро, розташованої поруч із Червоним фортом, пролунав сильний вибух автомобіля.

Про це повідомляє видання Times of India.

«Вісім людей загинули до того, як їх доставили до лікарні. Троє отримали серйозні поранення, ще один перебуває у стабільному стані», — розповів медичний працівник місцевої лікарні.

Інцидент стався близько 18:52 за місцевим часом біля воріт № 1 станції метро Chandni Chowk, неподалік від популярної туристичної пам’ятки — Червоного форту.

Вибух спричинив потужну пожежу, яка знищила або пошкодила 22 сусідні автомобілі.

На місце прибули близько двадцяти пожежних машин, а поліція повністю перекрила район, де зазвичай багато туристів.

«Ми отримали інформацію про вибух біля станції метро Chandni Chowk. Сім підрозділів пожежних негайно виїхали на місце, і о 19:29 пожежу було взято під контроль», — повідомив заступник головного пожежного офіцера.

Наразі причини вибуху встановлюють. На місці працюють екстрені служби, антитерористичний загін і спеціальний підрозділ поліції, які перевіряють можливу версію теракту.

Раніше повідомлялося, що на півдні Індії загорівся пасажирський автобус, після того, як в нього врізався мотоцикл. Внаслідок пожежі загинуло щонайменше 25 людей.

Ми раніше інформували, що щонайменше 19 дітей померли в Індії, у штаті Мадх’я-Прадеш, після вживання сиропу від кашлю.