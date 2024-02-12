Поліція Польщі розслідує інцидент з українським зерном на кордоні

Фермери, які влаштовують протести, зупинили три українські фури та висипали з них зерно на дорогу.

Поліція польського міста Хелм почала розслідування стосовно інциденту на кордоні з Україною біля пункту пропуску в Дорогуську.

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Про це інформує Польське радіо.

Правоохоронці розповіли, що польські фермери, які влаштовують протести, зупинили три українські фури та висипали з них зерно на дорогу.

"Після оформлення документів до Польщі в'їхали три вантажівки під керуванням громадян України. Учасники протесту не пропустили транспорт і в якийсь момент відкрили причепи, через що зерно частково висипалося на дорогу. Водії повернули назад у бік України", - поінформувала представник головного управління міської поліції Хелма Ева Чиж.

Вона заявила, що бійок та інших небезпечних ситуацій не було.

"Ми здійснюємо перевірку, встановлюємо дані осіб, які брали участь в інциденті, опитуємо свідків", - сказала вона.

Повідомляється, що поліція зʼясовує деталі події та вилучає докази на місці, після чого матеріали будуть доправлені до прокуратури для кримінальної та правової експертизи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що польські фермери блокуватимуть ще два пункти пропуску з Україною.

Крім того, ми раніше інформували, що польські протестувальники зірвали замки з фур на кордоні та висипали з них зерно.

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