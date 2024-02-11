Висипають українське зерно: польські протестувальники зірвали замки з фур на кордоні (відео)

Польські фермери на кордоні капостять і висипають з фур українське зерно.

На кордоні перед Дорогуськом польські протестувальники пошкодили кілька фур та висипали з них зерно.

Про це йдеться у відео ТСН.

Сталося це на трасі поблизу самого пункту пропуску. Водії вантажівок стверджують, учасники блокади підійшли з болгарками. Ними ж порізали замки та відсіки. Свої дії пояснювати вони відмовилися. На місце водії пошкоджених машин одразу викликали поліцію. Проте хоча винуватців було зафіксовано на відео, поліція жодних заходів не вживала.

Наразі перед пунктом пропуску в черзі простоює 650 фур. На виїзд поляки оформляють декілька машин на годину, тоді як на в’їзд до Польщі черга стоїть – вантажівок практично не пропускають.

"Люди взяли болгарку на батарейці. І хотіли просто вирізати люка. Зірвали пломбу. І висипали пшеницю. Получається, з кожного самохода, як мінімум, висипалось десь напевно по тонни три то точно", – кажуть очевидці.

Перед Дорогуськом польські протестувальники пошкодили кілька фур та висипали з них пшеницю Фото: карта

Нагадаємо, польські фермери, які блокують деякі пункти пропуску на кордоні з Україною, оголосили що від 12 лютого блокуватимуть напрямки пунктів пропуску "Устилуг" та "Угринів".

Щонайменше 1000 вантажівок стоять у черзі у напрямку пункту пропуску "Краківець". І хоч цей напрямок не блокується, але водії та перевізники шукають собі напрямки, де вони можуть перетнути кордон. Проте і тут є збільшення кількості вантажівок, які перебувають у черзі.

Раніше, 10 лютого, поляки розблокували рух вантажівок у пункті пропуску "Шегині-Медика".

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