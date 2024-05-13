"Висітиме на межі": астролог розповів, що буде з Путіним найближчим часом

Президента Росії Володимира Путіна очікують непрості часи.

Про це повідомив астролог Алакх Ніранджан.

"Все буде повільно, все буде тяжко. Меркурій забезпечить відсутність грошей, тобто доходи від податків будуть ззовні доходів, прибутку не буде. Ця людина не досягне мети. Є один секрет невеликий, тому що, якщо ми подивимося на періоди, коли і що відбувається, виходить, що в найближчі місяці є висока ймовірність, що він припинить своє керівництво. Я сам був здивований, тому що немає жодних передумов, все складається. Але тим часом найближчі три місяці він висітиме на межі.

Загалом, якщо говорити дуже серйозно, то це дуже сильна карта реалізованої людини, сильного президента, у якого просто все погано йде - важко, повільно, і має два моменти хороші для того, щоб піти. У найближчі три місяці - це перший момент, і другий момент починається лише від травня 2030 року", - сказав він.

Нагадаємо, провидиця з Прикарпаття Софія Сім'янишин передбачила несподівану перемогу України. Вона зазначила, що, можливо, в самій Росії щось трапиться таке, що кардинально вплине на закінчення війни.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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