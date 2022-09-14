“Висловили співчуття”: ОДКБ направляє до Вірменії місію для оцінки ситуації, але не війська

Організація договору колективної безпеки утримується від військового втручання у збройний конфлікт між Азербайджаном та Вірменією.

У вівторок, 13 вересня, у режимі відеоконференції проведено позачергову сесію Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку через нове загострення на кордоні Азербайджану та Вірменії.

Повідомлення про це засідання з’явилося на офіційному сайті ОДКБ у ніч проти середи, 14 вересня.

Учасниками цієї онлайн-зустрічі були прем'єр-міністр Республіки Вірменія Нікол Пашинян, президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв, президент Киргизької Республіки Садір Жапаров, президент Російської Федерації Володимир Путін та прем'єр-міністр Республіки Таджикистан Кохір Расулзода. Про причини відсутності представника ще однієї країни-члена ОДКБ, самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, не повідомляють.

“Прем'єр-міністр Республіки Вірменія поінформував учасників зустрічі про ситуацію, що склалася в окремих районах на кордоні Вірменії та Азербайджану, де починаючи з опівночі 13 вересня 2022 року відбулися бойові сутички із застосуванням важкого озброєння та БПЛА, внаслідок чого є загиблі та поранені. Учасники засідання висловили співчуття вірменській стороні”, - йдеться у повідомленні.

Під час засідання було досягнуто домовленості про направлення до Вірменії місії ОДКБ на чолі з генсеком цієї організації Станіславом Засем за участю начальника Об'єднаного штабу ОДКБ генерал-полковника Анатолія Сидорова та представників держав-членів ОДКБ. Місія повинна дати оцінку ситуації та підготувати доповідь, яку буде розглянуто на черговій сесії Ради колективної безпеки, орієнтовно восени цього року.

В азербайджанських Telegram-каналах повідомляють, що раніше на сайті ОДКБ з’явилася інформація про направлення до Вірменії контингенту військ Росії та Білорусі, але вона швидко зникла. Проте читачам вдалося зробити скрін цього повідомлення.

Фото: із соцмереж

Нагадаємо, у Вірменії називають обстріли своїх військових об’єктів на прикордонній території порушенням суверенітету, в Азербайджані запевняють, що не ведуть бойових дій у межах сусідньої країни.

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