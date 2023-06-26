Емір Катару поговорив з Путіним після бунту Пригожина: подробиці

Шейх Тамім бін Хамад Аль Тані під час телефонної розмови з Путіним закликав “вирішувати розбіжності шляхом діалогу та дипломатичних засобів”.

Емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним через два дні після того, ватажок “вагнерівців” Євген Пригожин разом зі своїми найманцями 24 червня захопили військові штаби у двох регіонах РФ та оголосили про "похід на Москву" задля "відновлення справедливості".

Про це пише Al Jazeera.

“Дзвінок стосувався обговорення двосторонніх відносин між двома країнами, на додаток до обговорення останніх регіональних і міжнародних подій і подій у Російській Федерації”, — повідомило в понеділок, 26 червня, державне інформаційне агентство Катару QNA.

Шейх Тамім “підтвердив позицію Катару щодо заклику до вирішення розбіжностей шляхом діалогу та дипломатичних засобів” і закликав до “необхідності поважати суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів’, повідомляє інформаційне агентство.

Катар є однією з кількох арабських країн, які здебільшого дотримуються нейтралітету щодо 16-місячної повномасштабної війни Росії проти України.

Зі свого боку МЗС Росії у заяві про розмову зазначило, що обидва лідери підтвердили взаємну зацікавленість у подальшому зміцненні зв’язків між своїми країнами в різних сферах.

“Лідер Катару висловив підтримку діям російської влади, пов'язаних з подіями 24 червня”, — йдеться в повідомленні.

У суботу, 24 червня, Катар висловив “глибоку стурбованість” подіями в Росії після збройного повстання групи найманців ПВК “Вагнер”.

“Держава Катар із глибоким занепокоєнням стежить за розвитком подій у Російській Федерації, які стали результатом заколоту проти [російської] армії”, — йдеться в заяві МЗС Катару.

“Ескалація в Росії та Україні матиме негативні наслідки для міжнародного миру та безпеки, а також для поставок продовольства та енергоресурсів, на які вже вплинула російсько-українська криза”.

Досі найманці ПВК “Вагнер” були одними з найважливіших військ у російських військових зусиллях.

Однак після місяців напруженості з російським військовим керівництвом ватажок “вагнерівців” Євген Пригожин у суботу, 24 червня, відкрито виступив проти міністра оборони країни Сергія Шойгу.

Зіштовхнувшись з найбільшим викликом своїй владі, Путін звинуватив Пригожина в державній зраді.

Нагадаємо, за оцінками німецьких МЗС та Міноборони, Пригожин зупинив заколот, бо сподівався на більшу підтримку в Росії.

За інформацією видання Meduza, власник "Вагнера" змінив свою думку щодо перспектив походу на Москву, коли помітив відсутність широкої військової підтримки дій його найманців.

Схожу думку висловив ексдиректор ЦРУ Девід Петреус. Він припустив, що Пригожин припинив свій бунт, бо в нього "здали нерви", і повстання не викликало очікуваної підтримки.

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