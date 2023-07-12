Висловив протест: Іран закликав Росію виправити свою позицію щодо островів Перської затоки

Росія спільно з країнами арабських держав Перської затоки зробила заяву, де поставила під сумнів приналежність Ірану трьох островів. Тим часом офіційний Іран називає три острови Перської затоки: Абу Муса, Великий Томб і Малий Танб "назавжди своїми".

Про це повідомляє The Islamic Republic News Agency.

"Генеральний директор у справах Перської затоки МЗС Ірану викликав посла Росії в Тегерані Олексія Дідова, щоб висловити протест проти заяви Москви та арабських країн Перської затоки, в якій нібито заперечував суверенітет Ірану над трьома островами в Ірані", - йдеться у повідомленні.

Алі Реза Енаяті закликав російського посла скоригувати позицію, ухвалену щодо іранських островів за підсумками шостої спільної міністерської зустрічі в межах стратегічного діалогу між Радою співробітництва країн Перської затоки (РСАДПЗ) та Російською Федерацією у Москві.

Енаяті підкреслив, що три острови Перської затоки: Абу-Муса, Великий Томб та Малий Томб назавжди належать Ірану.

Зі свого боку, російський посол наголосив на важливості дотримання територіальної цілісності Ірану, заявивши, що найближчим часом повідомить про це Москву.

Додамо, що Росія атакувала Україну іранськими дронами 11 липня.

Атаку "шахедами" РФ здійснила у перший день саміту НАТО у Вільнюсі, аби спробувати підірвати Чорноморську зернову угоду та перешкодити членам Альянсу надавати більше військової допомоги Україні.

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