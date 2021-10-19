Виснажені й зневоднені блукали у пустелі 5 днів: в Австралії дивом врятували двох юнаків

Поліцейські назвали їхній порятунок справжнім дивом.

В Австралії через п'ять днів після зникнення у пустелі дивом врятували двох юнаків. Вони змогли вижити без води і їжі після того, як заблукали у спекотній і безлюдній місцевості.

Про це повідомляє "BBC Україна".

Зазначається, що пошуки 21-річного Шона Емітжа і 14-річного Патріка Махеша почалися минулого вівторка, після того, як вони не повернулися в Германсбург - спільноту аборигенів за 120 кілометрів від Аліс-Спрінгс - третього найбільшого міста Північної території Австралії.

За повідомленням поліції, молоді люди вирушили провести вікенд удвох в пустелі. Їм вдалося проїхати близько чотирьох годин по безлюдній місцевості, після чого їхня автівка застрягла в багнюці на дорозі. Як з'ясувалося згодом, чоловіки пройшли близько п'яти кілометрів у напрямку сусіднього пагорба, помилково вважаючи, що за ним проходить автомагістраль, що з'єднує північну і південну частину регіону - це єдина велика дорога у цій частині країни.

Зрозумівши, що рухалися в невірному напрямку, товариші провели ніч на пагорбі, де їм пощастило знайти джерело. Востаннє мандрівники пили воду у вівторок.

Зниклих юнаків шукали вертольотом, на землі рятувальникам допомагали аборигени. І у понеділок, 18 жовтня, співробітники місцевої поліції повідомили, що обидвох мандрівників знайшли окремо. Хоча вони й були сильно виснажені, але живі й загалом неушкоджені.

Патрика Махеша знайшли 15 жовтня ввечері в зарослях чагарнику, де він намагався сховатися від нищівної спеки. Чому молоді люди розділилися, невідомо. Підліток самотужки пройшов пустелею близько 35 кілометрів, він страждав від зневоднення, а його ноги були стерті до крові. У якийсь момент він наткнувся на огорожу, уздовж якої йшов два дні. Лише завдяки чуду його помітили місцеві мешканці, які йому допомогли, розказав очільник місцевої поліції Кірстен Енгельс.

Після надання йому першої допомоги Патрік вказав рятувальникам напрямок, де шукати його товариша.

Шона Емітжа знайшли лише через добу. У поліції заявили, що зараз він проходить медогляд, але виглядає цілком здоровим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що восьмирічну Джулію з Німеччини знайшли в чеських горах після двох діб пошуків, у яких були задіяні півтори тисячі поліцейських та волонтерів. Дитину знайшли в цілком задовільному стані, хоча дівчинка сильно змерзла та втомилася, адже дві доби нічого не їла і не пила.

Новини світу: поліцейські та волонтери в чеських горах знайшли 8-річну Джулію з Німеччини

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