"Високі" цінності: мати загиблого окупанта обурена, що його дівчина винесла з квартири меблі (відео)

Дійсно, щось та й отримати від хлопця хочеться.

Росіяни ніколи не відрізнялися наявністю цінностей та моралі. Так, дівчина загиблого окупанта не дочекалася і 40 днів, як винесла з його квартири усі меблі. Мати загарбника, звісно, обурена такою поведінкою.

Красномовне відео оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.

Мати загиблого окупанта бідкається через те, що дівчина сина винесла з його квартири меблі

Як розповіла жінка, її син 19 січня загинув на "СВО". У нього залишилася квартира, в яку на час перебування в Україні він "пустив пожити" свою дівчину. Слід зауважити, що це доволі дивне формулювання під час опису стосунків пари закоханих, але для росіян – нічого незвичайного.

"Після всього цього не минуло і 40 днів, як дівчина винесла усі меблі з його квартири", – обурена жінка.

За її словами, поліція не вживає жодних заходів. Мовляв, усе тягнеться три місяці, а кримінальної справи немає.

"У нас є усі чеки на купівлю меблів!", – наголосила "вбита горем" мати "героя СВО", який поклав своє життя в Україні за хворого диктатора.

Бутусов іронічно акцентує: дівчину, звичайно, можна зрозуміти.

"Вона розраховувала вийти заміж і сама отримати всю компенсацію за смерть чоловіка в Україні, а тепер все дістанеться матері. А так хоч гарнітур буде...", – жартує журналіст.

Нагадаємо, чеченець з армії РФ демонстративно побив російського солдата. Усе через пияцтво й мародерство.

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