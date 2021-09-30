"Високий профіль безпеки та ефективності": у Росії заявили про завершення третьої фази випробувань "Супутника V"

"Високий профіль безпеки та ефективності": у Росії заявили про завершення третьої фази випробувань "Супутника V"

За словами Мурашка, отримані нові дані про великі, величезні обсяги дослідження - понад 23 тисяч осіб.

Російські вчені завершили третю фазу клінічних випробувань вакцини від коронавірусу "Супутник V".

Про це на президії координаційної ради при уряді РФ щодо боротьби з COVID-19 заявив міністр охорони здоров'я РФ Михайло Мурашко, повідомляє російський Інтерфакс.

"Ми проводили клінічні дослідження третьої фази вакцини ГамКовідВак або Супутник V. Вона завершилася. За участю пацієнтів, старших за 60 років. Показаний високий профіль безпеки та ефективності вакцини, сьогодні йде підготовка підсумкового звіту", - зазначив він.

За його словами, отримані нові дані про великі, величезні обсяги дослідження - понад 23 тисяч осіб.

"Фактично ми сьогодні бачимо хороший профіль безпеки, і інститут Гамалеї розробляє нові свідчення для вакцинації і використання вакцини", - додав міністр.

Нагадаємо:

Загалом російські вчені розробили чотири COVID-вакцини. Водночас жоден з препаратів не визнаний ні ВООЗ, ані ЄС.

Водночас Вакцина "Супутник V" зареєстрована в Росії 11 серпня 2020 року. У РФ зафіксовані випадки зараження COVID-19 після вакцинації.

зареєстрована в Росії 11 серпня 2020 року. У РФ зафіксовані випадки зараження COVID-19 після вакцинації. У січні 2021 року в Росії заявили про випуск ще однієї вакцини від коронавірусу. Препарат називається "ЕпіВакКорона" .

. У лютому в РФ зареєстрували третю російську вакцину від коронавируса "КовіВак".

в РФ вакцину від коронавируса У вересні стало відомо, що ще одну вакцину розробляє Санкт-Петербурзький науково-дослідний інститут вакцин і сироваток. Зазначено, що поки не виявили будь-яких побічних ефектів, а при успішному результаті випробувань препарат буде зареєстрований в майбутньому році. У клінічних дослідженнях вакцини беруть участь 200 добровольців у віці від 18 до 60 років.

стало відомо, що розробляє Санкт-Петербурзький науково-дослідний інститут вакцин і сироваток. Зазначено, що а при успішному результаті випробувань У клінічних дослідженнях вакцини беруть участь 200 добровольців у віці від 18 до 60 років. Тим часом у Росії третій день поспіль фіксують рекорд смертей від коронавірусу. Так, за останню добу там померло 867 осіб. Це максимальне значення від початку пандемії.

"Супутник V": як ефективність російської вакцини посилили вдвічі — "Секретні матеріали"

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