Високопосадовці, кремлівські пропагандисти, бізнесмени: у США розробили новий пакет санкцій проти Росії

Високопосадовці, кремлівські пропагандисти, бізнесмени: у США розробили новий пакет санкцій проти Росії

Поки що текст проєкту офіційно не опублікований.

Конгресмен-республіканець Джим Бенкс представив новий проєкт санкцій щодо Росії через її агресію проти України.

Про це йдеться на сайті Конгресу США.

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"(Законопроект - ред.) про введення санкцій щодо Російської Федерації та для інших цілей", - йдеться на сайті Конгресу.

Зазначається, що проєкт було внесено 19 січня. Ще 38 конгресменів підтримали ініціативу Бенкса. Поки що текст проєкту офіційно не опублікований. Документ передано до Комітету із закордонних справ, а також до комітетів з питань юстиції та фінансових послуг.

Як пише американська гезета The Washington Post, посилаючись на власні джерела, у списку - посадовці, силовики та кремлівські пропагандисти.

Фінансові обмеження можуть бути введені проти:

Чиновників та силовиків: речник російського президента Дмитро Пєсков, прем'єр-міністр Михайло Мішустін, мер Москви Сергій Собянін, міністр охорони здоров'я Михайло Мурашко, перший заступник глави адміністрації президента Сергій Кирієнко, голова ЦВК Елла Памфілова, голова слідчого комітету Олександр Бастрикін, очільник ФСБ Олександр Бортніков, голова Росгвардії Віктор Золотов та генпрокурор Юрій Чайка.

Бізнесменів: Роман Абрамович, Алішер Усманов, Олег Дерипаска, Ігор Сєчин, Олексій Міллер, Андрій Костін, Геннадій Тимченко, Дмитро Риболовлєв, Михайло Фрідман, Петро Гуцерієв, Олександр Винокуров та інші.

Російських пропагандистів: Маргарита Сімоньян, Володимир Соловйов та Костянтин Ернст.

Пакет санкції включає:

заборону на операції з російським держборгом;

обмеження проти "Північного потоку – 2", зокрема – пов'язані з ним організацій та їхніх акціонерів;

припинення витрат на діалог щодо кібербезпеки.

припинення витрат на діалог щодо стратегічної стабільності, поки Росія окуповує український Крим.

заборону проти компаній, що надають послуги з передавання фінансових сполучень Банку Росії (як SWIFT).

Також, як пише видання, у разі запровадження цього закону президент США має подати комітетам конгресу звіт про стан та джерела доходу Путіна та членів його сім'ї.

Нагадаємо, під час брифінгу 20 січня очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що США розробили пакет "дуже болісних" санкції проти Росії, які здатні завдати агресору "руйнівного економічного удару".

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