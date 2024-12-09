Високопосадовець Шотландії загримів у скандал із домаганнями до українських біженок

Політик надсилав біженкам повідомлення, у ставив запитання сексуального характеру, надсилав сердечка та емодзі з поцілунками, і неодноразово запитував у однієї з українок, чи хоче вона "зустрітися за вином".

Політик-лейборист, голова міськради Единбурга Кеммі Дей атакував українських біженок у соцмережах повідомленнями, в яких запитував про їхні сексуальні вподобання, намагався зустрітися на побачення та надсилав компліменти щодо зовнішності.

Про це повідомляє Dailyrecord.

Двоє біженок сказали журналістам, що не можуть ігнорувати небажані підходи Кеммі Дея через його посаду. Шотландські лейбористи відсторонили політика від роботи, і зараз він перебуває у центрі поліцейського розслідування за звинуваченнями в неадекватній поведінці.

Однка з громадянок України, яка втекла від російського вторгнення 2022 року, розповіла, як її засипали повідомлення від 50-річного Дея, коли вона прибула до Единбурга. Повідомлення свідчать про те, що політик ставив запитання сексуального характеру, надсив сердечка кохання та емодзі з поцілунками, а також неодноразово запитував в українки, чи хоче вона "зустрітися за вином".

На більшість із цих повідомлень біженка не відповіла. Дей також зв’язувався з нею в застосунку для знайомств, де повідомлення були більш сексуальними.

Ось, що розповіли українські біженки:

"Від самого початку, коли я приїхала до Шотландії, я була відкрита для пошуку нових друзів, оскільки я була сама у країні. Після травми війни я почувалася самотньою, а також чужою у новій країні. Коли Кеммі Дей вперше написав мені у кількох соцмережаї, я була здивована, що мною зацікавилася людина такої високої посади, а потім я кілька разів бачила його на проукраїнських заходах".

"Він знайшов і підписався на мене в соцмережах і почав інтенсивно лайкати мої історії, надсилаючи емодзі з поцілунками, особливо коли я публікувала фотографії з тренажерного залу та басейну".

"Одного разу він знайшов мене на веб-сайті знайомств і написав мені повідомлення, що було для мене дуже дивно, оскільки він уже стежив за моїми соціальними мережами і знав, що я знаю, хто він".

Як розповіли українки, вони відчували, що повинні бути "ввічливими", але намагалися триматися подалі від сексуальних тем:

"Щоразу, коли він писав мені в застосунок для знайомств, я відчувала тиск, боялася сказати "ні" або сказати щось не так".

"Я намагалася ігнорувати всі його натяки про секс або зустрічі, тому що боялася його впливу і просто намагалася бути ввічливою, щоб уникнути конфлікту".

"Кілька моїх друзів також зіткнулися з подібною ситуацією, коли він написав їм у соціальних мережах і в застосунку для знайомств. Одна із моїх українських подруг сказала, що ця людина певний час виявляла сексуальний інтерес, але я не знаю, що насправді сталося і чому він цікавився саме українками".

Ще одна біженка, яка виїхала з Единбурга до іншої країни, також підтвердила, що отримала кілька повідомлень від Дея через соціальні мережі та сайти знайомств, поки жила в місті.

"Він почав стежити за мною, потім надіслав багато емодзі та реакцій на пости та попросив зустрітися. Це було занадто, і я не знала, як сказати, що не хочу, щоб він більше зі мною спілкувався через його становище. Невдовзі після цього я виїхала з Великої Британії до іншої країни і змогла забути про це. Я не здогадувалася, що він також спілкувався з іншими. Це трохи дивно для голови міської ради робити таке", – розповіла українка.

Детективи перевіряють занепокоєння щодо поведінки Дея за останні 18 місяців. Вони опитали низку колег-радників і високопосадовців, зокрема й тих, хто висловлював занепокоєння.

У грудні минулого року радник повідомив про поведінку Дея щодо однієї української біженки, але представники ради сказали звернутися до поліції. Пізніше поліція заявила, що у звітах не було складу злочину.

До слова, раніше виник скандал із турецьким серіалом "Геній" (Deha), який зобразив українських біженок як повій.

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