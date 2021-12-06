Суддя-високопосадовець подав у відставку через скандал з кокаїном

Суддя-високопосадовець подав у відставку через скандал з кокаїном

Заступник голови вищого адміністративного суду Греції не визнає своєї вини у незаконному зберіганні наркотиків, але пішов із займаної посади.

Грецький суддя Панайотіс Евстратіу, який дотепер перебував на посаді заступника голови Державної ради (вищого адміністративного суду країни), подав у відставку після звинувачень у зберіганні та розповсюдженні кокаїну.

Про це повідомляє в понеділок, 6 грудня, грецьке видання NewsBreak.

У протиправних діях суддю запідозрили після затримання поліцією у південному передмісті Афін трьох іноземців, у яких виявили наркотики. Вони зізналися поліцейським, що кокаїн вони отримали в одного з мешканців багатоквартирного будинку, яким виявився суддя Евстратіу.

За дозволом міністра юстиції у помешканні високопосадового судді провели обшук і знайшли порожню пляшку з-під кокаїну. Панайотіса Евстратіу не взяли під варту, оскільки в Греції існує особлива процедура притягнення до відповідальності суддів.

66-річний Панайотіс Евстратіу спростовує всі звинувачення та стверджує, що подав у відставку виключно заради престижу суду.

Нагадаємо, раніше у Києві знайшли мертвим колишнього суддю Солом'янського районного суду Сергія Зінченка. У поліції кажуть про самогубство, але адвокатка Зінченка запевняє, що його застрелили.

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