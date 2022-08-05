Високоточна ракета: стало відомо, як США ліквідували лідера "Аль-Каїди" без супутніх жертв

За годину після сходу сонця 31 липня лідер "Аль-Каїди" Айман аль-Завахірі вийшов на балкон будинку в центрі Кабула і більше нічого не встиг зробити. Дві американські ракети поцілили у балкон, вбивши 71-річного терориста.

Такого точного удару США вдалося завдати завдяки ретельному вивченню звичок Завахірі та особливому типуракети – Hellfire, запущеної з дрона.

Про це повідомляє "BBC Україна".

Після терактів 11 вересня 2001 року ця ракета класу "повітря-земля" з високою точністю стала частиною американських контртерористичних операцій за кордоном. Ракету можна запускати з вертольотів, літаків, наземних установок та кораблів або ж безпілотника.

Вважається, що США також використали Hellfire для ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані в Багдаді 2020 року, а також британського бойовика "Ісламської держави" на прізвисько "Джихадіст Джон" у Сирії 2015 року.

Як відбувається запуск

Під час запуску ракети з безпілотника, оператор у кімнаті управління бачить ціль в режимі реального часу. Використовуючи приціл на екрані, оператор може "зафіксувати" ціль і скерувати на неї лазер. Після запуску ракета прямує за лазерним променем, поки не влучить у ціль.

Чиновникам доводиться зіставляти ризик загибелі цивільних осіб із цінністю цілі, зауважив професор Вільям Бенкс, експерт із точкових ударів та засновник Інституту політики та права безпеки Сиракузького університету. За його словами, удар у випадку з Завахірі має вигляд "зразкового застосування" цього процесу.

"Схоже, що в цьому випадку вони були дуже обережні і завбачливі, щоб знайти його в такому місці і в такий час, коли можна було завдати удару по ньому і не завдати шкоди нікому іншому", – сказав Бенкс.

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За непідтвердженими даними, конкретно для цього США використовували маловідому версію Hellfire – R9X. Вона не несе вибухівку, а розкриває шість лез, що вражають кінетичною енергією самого снаряда.

Як вдалося відстежити терориста

Офіційні особи США розповіли, що мали достатньо даних, аби відстежити спосіб життя Завахірі в його будинку, зокрема, його звичку виходити на балкон.

"Потрібна майже стовідсоткова впевненість, що це саме та людина, і удар не повинен призвести до супутніх жертв або ушкоджень. Для цього потрібне терпіння", – розповів ексвисокопосадовець ЦРУ Марк Полімеропулос.

Він додав, що для удару по Завахірі американським розвідникам став у нагоді досвід у відстеженні членів "Аль-Каїди" та інших терористичних мішеней.

Нагадаємо, у ніч проти 2 серпня у Білому домі заявили про проведення успішної антитерористичної операції щодо ліквідації Завахірі.

США знищили лідера "Аль-Каїди"

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