Виставка в Італії про "розквіт" окупованого Маріуполя: влада Модени відреагувала

Міський голова стверджує, що муніципалітет не надавав цього заходу жодної підтримки.

Мер італійського міста Модена Джан Карло Музареллі відреагував на плани провести там пропагандистський захід про "розквіт" окупованого Маріуполя. Чиновник заявив, що не підтримує такі ініціативи.

Про це міський голова повідомив у Мережі.

Музареллі заявив, що жодним чином не підтримує ініціативи, які пропонують проросійську інтерпретацію війни в Україні. Йдеться про пропагандистський захід, організований "Асоціацією сприяння культурній інтеграції між Італією та Росією".

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"Муніципалітет Модени жодним чином не підтримує ініціативи, які пропонують проросійську інтерпретацію поточного конфлікту в Україні, який виник, я хочу ще раз повторити, із вторгненням Росії 2022 року. Немає жодного патронату з боку муніципалітету та жодної форми підтримки, тим більше економічної, для цієї події", – йдеться в повідомленні мера Модени.

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Він також зазначив, що муніципалітет приймає українських біженців та разом із багатьма об'єднаннями допомагає ініціативам на користь миру.

Нагадаємо, пропагандисти з "Асоціації сприяння культурній інтеграції між Італією та Росією" запланували у Модені на 20 січня захід із вихвалянням окупантів, які начебто здійснюють у Маріуполі "стрімкий процес відновлення під егідою інститутів Російської Федерації". В МЗС України назвали цей захід провокацією.

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