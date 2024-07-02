"Вистоїмо декілька тижнів" до прибуття військ НАТО: Естонія - про ймовірну війну із РФ

На думку високопоставленого командира, цього буде достатньо, поки не прибуде підкріплення союзників із НАТО.
В Естонії заявили, що їхня армія зможе протистояти нападу Росії протягом двох тижнів до того, як надійде підтримка НАТО.
Таку заяву зробив високопоставлений командир у Збройних силах Естонії Маті Тікерпуу для El País, передає Yahoo.
"Країна НАТО, яка має спільний сухопутний кордон з Росією, змогла б протистояти вторгненню протягом кількох тижнів", - сказав начальник однієї з двох армійських бригад Естонії.
На його думку, цього буде достатньо, поки не прибуде підкріплення союзників із НАТО.
У виданні зауважили, що Естонія має спільний кордон з Росією. 2024 року її витрати на оборону становитимуть понад 3% ВВП.
"Країни Балтії посилили свою оборону через побоювання, що проти них може обернутися агресія Росії", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, у Foreign Affairs оцінили, чи наважиться РФ піти війною проти НАТО.
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