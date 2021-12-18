Вистрибнув із мішка з іграшками: 11-річну дівчинку ужалив скорпіон (фото, відео)

Звідки скорпіон з'явився у мішку для іграшок – невідомо.

У Підмосков'ї 11-річну дівчинку вкусив скорпіон, що вистрибнув з мішка з іграшками. Інцидент стався у селі Тараскове Наро-Фомінського району.

Про це повідомляє Telegram - канал Mash.

За словами мами дитини, дівчинка висипала іграшки з мішка, після чого звідти несподівано вистрибнуло членистоноге та вжалило доньку в руку.

"Вона спочатку не зрозуміла навіть, хто її так вжалив. Говорить, зовсім легко так, як комарик. Почала дивитися, а це скорпіон", – розповіла Тетяна телеканалу " 360" .

До приїзду медиків батьки самі обробили місце укусу. Лікарі діагностували у школярки токсичну дію отрути, їй вкололи антидот та госпіталізували.

"Зараз з малечею все гаразд. Звідки скорпіон з'явився у мішку для іграшок – невідомо. За кордон сім'я не виїжджала, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Сильні шторми принесли до курортного міста Асуан на півдні Єгипту отруйних скорпіонів. Від їхніх укусів уже померли три людини. Ще близько 450 осіб були вжалені, але вижили. Жителям курортного міста та відпочивальникам рекомендують не виходити надвір, а особливо в парки.

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