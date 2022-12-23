Вистрибнув з балкона у пошуках "дози": у Росії лавина снігу розчавила наркозалежного

Наркозалежного із підмосков'я у Росії розчавило снігом після того, як він вистрибнув з балкона.
Мати замкнула 33-річного Данила Артамонова вдома через його наркотичну залежність, однак той все ж знайшов спосіб дістати нову дозу.
Про це повідомляє Телеграм-канал Mash.
Чоловік вистрибнув з балкона квартири в пошуках нової дози, а зверху отримав лавину снігу, яку саме скинули комунальники. Наслідок — переламані кінцівки та численні гематоми.
Зазначається, що потерпілий довго кричав від болю на холодній землі. Приблизно о 13.30 очевидці викликали швидку. Чоловікові діагностували переломи передпліч, множинні садна та гематоми тіла.
Нагадаємо, у лікарні в тимчасово окупованому Мелітополі "кадирівець" під дією наркотиків вистрілив в обличчя цивільному пацієнту.
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