Вистрілив 5 разів: у РФ застрелився підполковник ЗС РФ, який відповідав за роботу з мобілізованими

Полковника знайшли застреленим у власному кабінеті.
У російському Владивостоці покінчив життя самогубством один із керівників військово-морського училища. Він 5 разів вистрілив у себе.
Про це повідомляє "Baza".
Відомо, що загиблий – заступник начальника Тихоокеанського вищого військово-морського училища імені С.О. Макарова, начальник відділу технічного забезпечення Вадим Бойко.
Повідомляється, що вранці він прийшов на роботу і зайшов до свого кабінету. Через деякий час звідти пролунало 5 пострілів.
Черговий, який почув стрілянину, прибіг на місце і побачив тіло Бойка — полковник був мертвий. Передсмертну записку чоловік не залишив. На місці його загибелі криміналісти знайшли п'ять гільз та чотири пістолети Макарова.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що це було саме самогубство, незважаючи на 5 пострілів і 5 гільз поруч із тілом. Бойко відповідав за роботу з мобілізованими.
Нагадаємо, що в Москві застрелився топменеджер дочірньої фірми "Російських залізниць". Тіло 52-річного директора компанії "Цифрова логістика" Павла Пчельникова знайшли у квартирі на Коломенській набережній, де мешкав померлий.
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