Вистрілив у серце, а тоді добив: у США конспіролог руху QAnon убив своїх дітей, вважаючи їх "монстрами"

Вистрілив у серце, а тоді добив: у США конспіролог руху QAnon убив своїх дітей, вважаючи їх "монстрами"

Після злочину чоловік втік до Мексики.

Американець Метью Коулман вбив своїх дітей, будучи впевненим, що вони перетворяться на чудовисько через "зміїну ДНК" своєї дружини, яку вона передала своїм дітям.

Про це пише Daily Mail.

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Видання пише, що 40-річний Метью Коулман був власником школи серфінгу у Санта-Барбарі. Він став цікавитися ідеями QAnon — конспірологічного руху в США, і згодом став їх адептом.

Відомо, що цей рух проповідує теорію змови, а їхні послідовники переконані в тому, що в США править якась таємна і могутня "зграя" сатаністів.

Чоловік розповів агентам ФБР, що вбивав своїх дітей з рушниці для підводної риболовлі — він вистрілив з неї в ділянку серця, але діти померли не одразу. Коли Коулман це помітив, він завдав ще близько десятка ударів списом від рушниці, порізавши при цьому руку. Зброю вбивства він викинув біля струмка, а мертвих дітей перетягнув у чагарник, викинувши закривавлений одяг у кошик для сміття.

Після вбивства 2-річного сина та 10-місячної доньки Коулман втік до Мексики, але був заарештований за два дні під час спроби повернутися до США. Тепер на Коулмана чекає смертна кара.

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Раніше стало відомо, що у США дівчина довела свого хлопця до самогубства. Вона відправила йому понад 47 тисяч текстових повідомлень.

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