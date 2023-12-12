Виступ нового прем'єра Польщі Туска у сеймі: що політик сказав про війну та допомогу Україні

У Польщі 12 грудня у сеймі з промовою виступає новообраний прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. У своєму зверненні до польських парламентарів він неодноразово згадував про Україну та пообіцяв підтримувати нашу державу.

ТСН.ua зібрав тези з виступу Дональда Туска про Україну.

Що Туск сказав про Україну

Новообраний прем'єр Польщі у своїй промові наголосив, що його країна у ще більше підтримуватиме Україну.

"Ми будемо вимагати повної мобілізації Заходу на допомогу Україні. Я більше не можу слухати політиків, які говорять про втому від ситуації в Україні. Вони кажуть президенту Зеленському, що вони втомилися від ситуації", - заявив Туск.

Він також додав, що під час свого візиту до Брюсселю наголошуватиме на підтримці України.

"Через кілька десятків годин я вирушаю до Брюсселя з надією, що ми переконаємо наших союзників захистити демократичні цінності та Україну від російської агресії. Тільки об'єднаний Захід може допомогти Україні перемогти в боротьбі за демократичні цінності. За дивним збігом обставин, політики, які атакують основи демократії, є антиукраїнськими", - вважає польський прем'єр.

Дональд Туск додав, що "напад на Україну - це напад на всіх нас".

"Ми повинні пам'ятати, за що йде війна. Що українці борються за щось надзвичайно важливе, що їхня битва почалася на Майдані, що вони борються за те, щоб приєднатися до спільноти західного світу. Вони хочуть, щоб Україна була демократичною, правовою державою, як західні країни. І вони за це зараз борються", - сказав він.

Промова Туска у сеймі

На початку своєї промови прем'єр-міністр подякував Польщі. Він наголосив, що Польща повинна стати ще кращою державою.

"Я дуже пишаюся своєю країною, польським народом", - сказав голова уряду.

Дональд Туск зазначив, що поляки є свідками складних зовнішніх і внутрішніх обставин, таких як пандемія COVID-19, війна в Україні, міграційна криза. Він також наголосив, що вибори 15 жовтня стали визначальним моментом в історії Польщі.

"Я думаю, що 15 жовтня увійде в історію як день мирного повстання - повстання за свободу і демократію", - підсумував він.

Також Туск звинуватив попередників у зловживанні владою та заявив про "очищення Авгієвих стаєнь". Він представив у сеймі нових міністрів у своєму уряді.

Нагадаємо, Дональда Туска 11 грудня обрали премʼєром Польщі. Раніше уряд прем'єр-міністра Матеуша Моравецького не отримав вотум довіри.

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